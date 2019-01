Auto-Chef Ghosn muss weiter brummen

Der in Tokio in Untersuchungshaft sitzende Ex-Verwaltungsratschef

von Nissan und Mitsubishi, Carlos Ghosn, soll unerlaubt

Millionenbeträge von einer niederländischen Tochterfirma kassiert

haben. Ghosn habe von dem niederländischen Gemeinschaftsunternehmen

Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV) ohne vorgeschriebene Absprache mit den

beiden anderen Vorstandsmitgliedern, Nissan-Chef Hiroto Saikawa und

Mitsubishi Motors-Chef Osamu Masuko, rund 7,8 Millionen Euro

Entschädigung erhalten. Das sei das Ergebnis einer gemeinsamen

internen Prüfung, so die beiden Renault-Partner.

Bis zu einem Prozess könnten Monate vergehen. Einen Termin gibt es nicht. Dass der Architekt des Renault-Nissan-Bündnisses zuvor auf Kaution freikommt, gilt als wenig wahrscheinlich – ein entsprechender Antrag wurde vor wenigen Tagen in Tokio abgewiesen

Der 64-jährige Ghosn war am 19. November wegen Verstoßes gegen

Börsenauflagen festgenommen worden. Er soll sein Einkommen in Jahresabschlüssen zu niedrig angesetzt haben. Zeitungsberichte sprechen von rund 40 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren („Zeit online“).