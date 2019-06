Mac Pro-Produktion künftig in China?

Der US-Technologiekonzern Apple will die Produktion seines Computer "Mac Pro" von den USA nach China verlagern. Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" soll die neue Generation des Rechners in einer Fabrik nahe Shanghai gebaut werden. Apple teilte mit, dass die neuen Mac Pro in Kalifornien entworfen würden. Wo sie zusammengebaut werden sollen, sagte der Konzern nicht.

Die Desktop-Rechner Mac Pro sind für Unternehmen und Kunden mit besonderen Anforderungen konzipiert. Die Geräte werden seit 2013 im texanischen Austin gefertigt. Die Entscheidung für den Standort war Teil einer 100 Millionen Dollar schweren Initiative.