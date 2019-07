Elizabeth Taylors grüne Göttin kommt unter den Hammer

Der Rolls-Royce der 2011 verstorbenen Hollywood-Diva Elizabeth Taylor steht zum Verkauf. Das linksgesteuerte Luxusmodell Silver Cloud II Coupé aus den 60er Jahren wurde nur 20 Mal gebaut.

Das grüne Cabriolet - Taylors Lieblingsfarbe - war 20 Jahre lang in ihrem Besitz, der Weit wird auf über 600.000 Euro geschätzt. "Aber die Frage ist, wie sehr wird die Tatsache, dass er Elizabeth Taylor gehört, den Preis hochtreiben? Als Christie's vor einigen Jahren Privatbesitz von ihr versteigerte, lag der Preis etwa fünf Mal über dem Marktwert", so der Direktor des Auktionshauses Guernseys.

Der Wagen ist in einem außergewöhnlich guten Zustand und hat nur 40.000 Meilen, also etwas mehr als 60.000 Kilometer auf dem Tacho. Ebenfalls zu haben ist Taylers Ferrari von 1964, geschätzter Wert 450.000 Euro.

Das Auktionshaus Guernseys versteigert die Autos am 6. August im New Yorker Pierre Hotel, in dem Taylor einst mit dem 4. ihrer 8 Ehemänner Eddie Fisher lebte.