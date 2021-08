Tausende Fans feiern den King - Elvis-Festival in Bad Nauheim

Jedes Jahr findet im hessischen Bad Nauheim das Elvis PresleyFestival statt. Der vielleicht berühmteste Rock’n’Roll-Star aus den USA hat während seines Militärdienstes von 1958 bis 1960 in Bad Nauheim gelebt.

Tausende Fans feierten in diesem Jahr in den Straßen der Kurstadt ihren King, viele von ihnen in der Mode der 1950er Jahre gekleidet. "Das Besondere sind all die Leute, die gekleidet sind wie in den 50er Jahren, wie in der guten alten Zeit. Es ist wunderbar, die Leute mit den Vintage-Kleidern, dem Rockabilly und der Musik zu sehen.", schwärmt Festivalteilnehmerin Marina Parawlik.

Der Popstar hatte es damals vorgezogen, im mondäneren Bad Nauheim zu logieren, anstatt an der Basis der amerikanischen Streitkräfte in Friedberg. Das brachte der Kurstadt seinerzeit viel Aufmerksamkeit.

In diesem Jahr wurde eine lebensgroße Bronzestatue enthüllt, die Fans finanziert hatten.