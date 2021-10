Wir empfehlen Ihnen in dieser Woche drei Ausstellungen in europäischen Städten:

Im St. Petersburger Museum Fabergé widmet sich eine Ausstellung den Zeichnungen, Gemälde und Graphiken, die Salvador Dalí von seiner Muse und Frau Gala angefertigt hat. Die meisten stammen laut Museum aus der eigenen Kollektion des Malers. Dieses Video zeigt laut Museum einen Wohltätigkeitsball von 1941, bei dem Dalí die Ausstattung schuf.

"Small is beautiful" in Paris

Klein ist schön, "Small is Beautiful": Nach dem Motto zeigt die Galerie Joseph in Paris Werke von 20 Miniatur-Künstlerinnen und -Künstlern.

Lateinamerikanische Kunst in Madrid

Die Ausstellung "Return Journey. Art of the Americas in Spain" im Madrider Prado-Museum zeigt Kunstwerke, die die spanischen Kolonialherren aus Lateinamerika mitbrachten.