Es ist die dritte Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der Europäischen Union, die im EU-Jargon STATE OF THE UNION genannt wird. Der Inhalt der Rede bleibt bis zuletzt geheim. Traditionell wird diese Ansprache im Europäischen Parlament in Straßburg gehalten.

Mehr als sechs Monate nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die ukrainischen Streitkräfte - auch dank der Unterstützung durch europäische Staaten - zuvor von russischen Truppen besetzte Gebiete zurückerobert. Ursula von der Leyen war selbst nach Kiew gereist, um dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj den Fragebogen für den EU-Kandidatenstatus seines Landes zu übergeben.

Doch fast alle Menschen in Europa fürchten vor dem Winter die drastisch steigenden Energiepreise und erwarten nicht nur von ihren Regierungen, sondern auch von der EU, dass sie ihnen in diesen schweren Zeiten hilft.

Ursula von der Leyens Rede 2021 war von der Corona-Pandemie gekennzeichnet. In diesem Jahr geht es vor allem um Energie und um die Sicherheitspolitik der EU.

Verfolgen Sie von der Leyens Rede im Livestream oben im Player oder im nachfolgenden Liveblog.