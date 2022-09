Von der Leyens große Rede: Was blieb vom vorigen Jahr? Was ist heute zu erwarten?

Wenn Ursula von der Leyen am Mittwoch hinter das Rednerpult im Straßburger Plenarsaal tritt, um ihre jährliche Rede zur Lage der Europäischen Union zu halten, wird Europa ganz anders aussehen als noch vor einem Jahr.

Damals hatte die EU eine höhere COVID-19-Impfrate als Großbritannien oder die USA, und die Wirtschaft erholte sich von ihrer durch die Pandemie verursachten Betäubung. Die Unsicherheit schien nachzulassen, und die Kommissionspräsidentin informierte die Parlamentarier ordnungsgemäß darüber, dass ihre Institution daran arbeiten werde, sie noch weiter zu verringern, indem sie Gesetze in fünf Schlüsselbereichen vorschlage.

Dazu gehörten die weltweite Erhöhung der Spenden von COVID-19-Impfstoffen und die Stärkung der Reaktion der EU auf künftige Gesundheitskrisen, die Gewährleistung der Achtung der Rechtsstaatlichkeit in der Union, die Verstärkung der Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels, die Entwicklung einer gemeinsamen EU-Verteidigungsstrategie nach verpatzten Evakuierungen aus Afghanistan, und die Einführung eines besser koordinierten Migrationsansatzes.

Nur fünf Monate nach ihrer Grundsatzrede begann Russland einen umfassenden, illegalen und unprovozierten Krieg gegen seinen Nachbarn, der Europa erneut in Unsicherheit hüllte und die Mitgliedstaaten mit einer dreifachen Krise konfrontierte: Energie, Lebenshaltungskosten und Flüchtlinge.

Was hat die Kommission im letzten Jahr geliefert?

„Die Kommission kann ihre Pläne haben, aber natürlich muss sie auf die Realität reagieren. Und die Realität war in den letzten zwölf Monaten sehr dynamisch“, sagt Pawel Zerka, Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations (ECFR), gegenüber Euronews.

„Deshalb weiß ich nicht, ob wir die Kommission beurteilen können, indem wir uns ansehen, ob sie die Pläne, die sie sich vor zwölf Monaten gesetzt hat, verwirklicht hat“, fügte er hinzu.

Experten sagen jedoch, dass es der EU-Exekutive gelungen ist, viele ihrer Versprechen von der letzten Rede an zu erfüllen.

„Ich denke, COVID-19 wird in den kommenden Jahren als eine der größten Erfolgsgeschichten der Europäischen Union angesehen werden“, sagt Camino Mortera-Rodriguez, Leiter des Brüsseler Büros des Zentrums für Europäische Reformen (CER), gegenüber Euronews.

Die Kommission hat weitere Dosen der Impfstoffe bestellt, um neuen Wellen von COVID-19 zu begegnen, und ihre Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) ist jetzt in Betrieb. Es hat auch die Aufbaupläne von 26 Mitgliedstaaten im Rahmen seines Flaggschiffprogramms NextGenerationEU genehmigt, das darauf abzielt, den Block mit einem Budget von fast 807 Milliarden Euro grüner, digitaler und widerstandsfähiger zu machen.

In Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit wurde ein neuer Mechanismus eingeführt und ausgelöst, der die Tür für finanzielle Strafen gegen Mitgliedstaaten öffnet, die gegen die Grundwerte der EU verstoßen, darunter die Unabhängigkeit der Justiz und der Medien sowie die Rechte von Frauen und Minderheiten. Die Kommission hat auch einen Kompromiss mit Polen für seinen Covid-Wiederaufbaufonds wegen Rechtsstaatlichkeitsbedenken geschlossen, während die Verhandlungen mit Ungarn noch laufen.

Was ist der „strategische Kompass“ und was bedeutet er für die EU-Verteidigung?

In der Verteidigungs- und Außenpolitik einigte sich die EU im März auf einen Strategischen Kompass – ein Dokument, das seit langem in Arbeit ist –, das eine gemeinsame Vision davon darlegt, wer die Verbündeten und Gegner der EU sind, und der einen gemeinsamen schnellen Einsatz von 5.000 Mann vorsieht.

Die dramatischen Ereignisse in der Ukraine haben die Kommission inzwischen dazu veranlasst, die Einrichtung einer gemeinsamen Waffenbeschaffungsplattform vorzuschlagen, um den dringendsten militärischen Bedarf der Mitgliedstaaten zu decken, wenn sie ihre Bestände an Kiew spenden. Der Plan ist, die heimische Forschung und Entwicklung in diesem hochstrategischen Sektor zu stärken und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Mitgliedsstaaten nicht die gleiche Ausrüstung kaufen, es sei denn, dies ist absolut notwendig.

Ist die Kommission bei einigen Themen nachlässig geworden?

Das Zeugnis der Kommission zum Klimawandel ist etwas nuancierter. „Der Krieg war eine Herausforderung für Europas ehrgeizige Klimaagenda“, argumentiert Zerka.

Russlands Krieg in der Ukraine hat die Energiekrise beschleunigt, da Moskau in den letzten Monaten die Gaslieferungen schrittweise reduziert hat, um sich gegen EU-Sanktionen zu wehren.

Angesichts der Aussicht auf mögliche Stromknappheit in den entscheidenden Wintermonaten und da Haushalte und Unternehmen befürchten, dass die Energierechnungen sie in die Armut treiben werden, haben einige Mitgliedstaaten Kohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen.

„Brüssel hat deswegen nicht die Richtung verloren, aber ich weiß nicht, ob es der EU gelingen wird, ihre Ambitionen in einem so schwierigen Umfeld aufrechtzuerhalten, wenn die Europäer nicht mehr auf Erdgas aus Russland zählen können“, gibt Zerka zu bedenken.

Ein weiterer Bereich, der auf der Strecke geblieben ist, ist die Migration.

Die südlichen Mitgliedsstaaten haben mit dem Großteil der illegalen Ankünfte zu kämpfen, und Pläne für mehr europäische Solidarität und verbindliche Quoten kommen nur langsam voran, während die östlichen Länder erbittert dagegen sind. Da Polen und Ungarn Millionen ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen haben, wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen, sie zu diesem Zeitpunkt um mehr Beiträge zu bitten.

Auch Pläne, die EU-Fiskalregeln zu reformieren, um den Mitgliedsstaaten mehr Spielraum bei der Bewältigung von Krisen zu geben, sind zunichte gemacht worden. Es war ein Thema, das während der COVID-19-Krise heiß diskutiert wurde, obwohl es gegen die strengen EU-Vorschriften zu Defiziten und Schulden im Verhältnis zum BIP verstieß.

Mortera-Rodriguez sagt, es sei verständlich, dass die Kommission es nicht geschafft habe, es umzusetzen.

„Niemand hat mit einer so hohen Inflation gerechnet, wie wir sie derzeit haben. Die Mittel, um damit umzugehen, sind aus offensichtlichen Gründen keine fiskalische Expansion. In dieser Hinsicht hat die Kommission den Ball fallen lassen, aber ich denke, sie mussten es tun“, sagt er.

Die EU-Länder müssen ein „Zurückverfolgen“ bei den Klimazielen vermeiden, sagt die UNO.

Was ist also mit der Ukraine?

Die EU reagierte auf Russlands Krieg in der Ukraine mit einer Reihe von Sanktionspaketen, die auf die russische Wirtschaft und die Fähigkeit abzielten, wichtige technologische Produkte aus dem Ausland zu beziehen.

Parallel dazu hat sie Hilfspakete für die bröckelnde Wirtschaft der Ukraine geschnürt und humanitäre Hilfe geleistet. Sie hat auch den der Ukraine und dem benachbarten Moldau angebotenen Kandidatenstatus politisch unterstützt.

All dies wurde von der EU-Exekutive angeführt.

„Die Kommission und Ursula von der Leyen selbst waren bisher einer der politischen Hauptgewinner dieses Krieges“, sagt Mortera-Rodriguez.

Der Kandidatenstatus ist ein Beispiel. „Es war irgendwie nicht erwartet worden, dass Ursula von der Leyen diesen Fragebogen (während ihres Besuchs in Kiew im April) aushändigen würde, und dadurch hat sie den Rat gewissermaßen gezwungen, eine Entscheidung über den Kandidaturstatus zu treffen, was dieser so nicht unbedingt getan hätte."

Was Sie von der diesjährigen Rede erwarten können

Die Ukraine, Energie und Lebenshaltungskosten werden wahrscheinlich stark in der Ansprache der Kommissionschefin vorkommen, da sind sich Experten einig.

Auch die Themen EU-Erweiterung und Europäische Politische Gemeinschaft – eine parallele Einheit, die es Drittländern ermöglicht, mit oder ohne Beitrittspfad engere Beziehungen zum Block einzugehen – sollten einbezogen werden.

Dies könnte von der Leyen dazu veranlassen, ihre Unterstützung für eine Vertragsänderung zu erneuern, sagt Mortera-Rodriguez.

Schließlich sollte die Geopolitik das andere große Thema sein. Von der Leyen hat sich auf der Weltbühne für eine stärkere EU eingesetzt, und die Ereignisse der letzten Monate haben dies nur noch verstärkt.

Aber während die meiste Aufmerksamkeit auf die Beziehung der EU zu Russland gerichtet ist, erwarten beide Experten, dass auch China erwähnt wird.

„Ich denke, die nächste Herausforderung, die Europa haben wird, ist die Abkopplung von China. Und das wird eine große Sorge sein“, fügt der CER-Experte hinzu.

„Wir waren lange Zeit darauf angewiesen, dass China billiges Zeug für uns produziert. Aber jetzt denke ich, dass das nach dem, was mit Russland passiert ist, und der Art und Weise, wie sich China auch „in mehreren Angelegenheiten, einschließlich Taiwan“, verhalten hat, wird das das nächste große Ding sein."