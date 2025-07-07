Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Australische Frau nach tödlichem Pilzessen des dreifachen Mordes für schuldig befunden

Erin Patterson wird am 15. April 2025 in Melbourne fotografiert.
Erin Patterson wird am 15. April 2025 in Melbourne fotografiert. Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Rory Sullivan mit AP
Zuerst veröffentlicht am
Diesen Artikel teilen
Diesen Artikel teilen

Erin Patterson, 50, wurde verurteilt, weil sie absichtlich Rindergulasch mit Totenkopfpilzen versetzt hatte.

WERBUNG

Ein australisches Gericht hat eine zweifache Mutter schuldig gesprochen, drei Verwandte ihres entfremdeten Ehemanns ermordet und einen vierten versucht zu ermorden zu haben. Sie hatte ihnen ein Mittagessen mit giftigen Pilzen serviert.

Ein 12-köpfiges Geschworenengremium entschied am Montag einstimmig, dass Erin Patterson, 50, ihren Gästen in ihrem Haus in der ländlichen Stadt Leongatha im Bundesstaat Victoria im Juli 2023 absichtlich Giftpilze in ein Beef Wellington gegeben hatte.

Don und Gail Patterson, die Eltern ihres Ex-Partners, und Gails Schwester Heather Wilkinson starben an den Folgen der Vergiftung, während Ian Wilkinson, ihr Ehemann, nach einer Lebertransplantation überlebte.

Nach einwöchigen Beratungen folgten die Geschworenen nicht der Behauptung der Verteidigung, wonach es sich bei allen Todesfällen um tragische Unfälle gehandelt habe.

Die Staatsanwaltschaft nannte kein Motiv, betonte aber, dass sich die Beziehungen zwischen Patterson und ihrem früheren Partner in dem Jahr vor dem Mittagessen verschlechtert hatten.

Patterson und ihr Verteidigungsteam gaben zu, dass sie bei der Polizei gelogen hatte und behauptete, nie Pilze gesammelt zu haben und einen Lebensmitteltrockner zu besitzen, den sie später wegwarf.

In ihrer Aussage sagte die 50-jährige Angeklagte, sie habe aus Angst gelogen.

"Es war eine dumme Kurzschlussreaktion, tiefer zu graben und weiter zu lügen", sagte sie während der Verhandlung. "Ich hatte einfach Angst, aber ich hätte es nicht tun sollen."

Der Prozess, der in der Stadt Morwell, zwei Stunden östlich von Melbourne, stattfand, dauerte über 10 Wochen.

Nach dem Schuldspruch am Montag bat die Polizei von Victoria die Familien von Patterson und Wilkinson um Schonung.

"Unsere Gedanken sind in dieser Zeit bei den jeweiligen Familien und wir wissen, wie schwierig die letzten zwei Jahre für sie waren", hieß es.

"Wir werden sie nach dieser Entscheidung weiterhin in jeder erdenklichen Weise unterstützen."

Patterson wird zu einem späteren Zeitpunkt verurteilt und könnte mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Sie und ihr Anwaltsteam haben 25 Tage nach der Verurteilung Zeit, um gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Diesen Artikel teilen Kommentare

