Israelische Luftangriffe trafen am Mittwochnachmittag ohne Vorwarnung mehrere dicht besiedelte Geschäfts- und Wohnviertel im Zentrum Beiruts, nur Stunden nachdem eine zweiwöchige Waffenruhe zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran angekündigt worden war.

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Israel hat erklärt, die Vereinbarung erstrecke sich nicht auf seinen Krieg mit der vom Iran unterstützten militanten Gruppe Hisbollah im Libanon, obwohl der Vermittler Pakistan sagte, sie gelte.

Das israelische Militär bezeichnete den Angriff als den größten koordinierten Angriff im laufenden Krieg, bei dem innerhalb von 10 Minuten mehr als 100 Ziele der Hisbollah in Beirut, im Südlibanon und im östlichen Bekaa-Tal getroffen wurden.

Schwarzer Rauch türmte sich über mehreren Teilen der Hauptstadt am Meer auf. Dröhnende Geräusche unterbrachen das Hupen des Verkehrs an einem sonst so sonnigen Nachmittag. Krankenwagen rasten auf offene Flammen zu. Mindestens ein Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Rettungskräfte durchsuchten verkohlte Fahrzeuge.

Es war nicht sofort klar, wie viele Menschen getötet oder verwundet wurden, aber mehrere Angriffe fanden in belebten Geschäftsvierteln statt und lösten Panik auf den Straßen aus.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP wurden bei den Angriffen am Mittwoch im gesamten Libanon mindestens 89 Menschen getötet, mindestens 722 seien verletzt.

Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff auf ein Gebäude in Beirut auf, 8. April 2026 AP Photo

Das israelische Militär erklärte, es habe Raketenwerfer, Kommandozentralen und Geheimdienstinfrastrukturen ins Visier genommen, und beschuldigte die Hisbollah, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen.

"Der Staat Libanon und seine Zivilbevölkerung müssen sich weigern, dass sich die Hisbollah in zivilen Gebieten verschanzt und ihre Waffen aufrüstet", so das Militär in einer Erklärung.

Seit dem Ausbruch des jüngsten Krieges zwischen Israel und der Hisbollah am 2. März hat Israel nur selten das Zentrum von Beirut angegriffen, dafür aber regelmäßig den Süd- und Ostlibanon sowie die südlichen Vororte von Beirut attackiert.

Vor der neuen Angriffswelle erklärte ein Hisbollah-Vertreter gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, die Hisbollah gebe den Vermittlern eine Chance, einen Waffenstillstand im Libanon zu erreichen, aber "wir haben nicht angekündigt, dass wir uns an den Waffenstillstand halten, da die Israelis sich nicht daran halten".

Er sprach unter der Bedingung der Anonymität, da er nicht befugt war, sich öffentlich zu äußern.

Der Hisbollah-Beamte sagte, die Gruppe werde eine Rückkehr zum Status quo vor dem 2. März nicht akzeptieren, als Israel fast täglich Angriffe im Libanon durchführte, obwohl seit dem Ende des letzten großen Krieges im November 2024 nominell ein Waffenstillstand in Kraft war.

"Wir werden nicht akzeptieren, dass die Israelis weiterhin so vorgehen, wie sie es vor dem Krieg getan haben, was Angriffe angeht", sagte er. "Wir wollen nicht, dass diese Phase weitergeht."

Die Hisbollah hatte Tage nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran Raketen über die Grenze abgefeuert und damit einen regionalen Krieg ausgelöst. Israel reagierte daraufhin mit umfangreichen Bombardierungen des Libanon und einer Bodeninvasion.

Bei israelischen Luftangriffen wurden im Libanon mehr als 1.530 Menschen getötet, darunter mehr als 100 Frauen und 130 Kinder. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Hunderte von Hisbollah-Kämpfern getötet. Mehr als 1 Million Menschen sind im Libanon vertrieben worden.

Am frühen Mittwoch, nachdem die Waffenruhe im Iran verkündet worden war, begannen viele Vertriebene, die in Zelten auf den Straßen von Beirut und der Küstenstadt Sidon schliefen, ihre Sachen zu packen, um sich auf die Rückkehr in ihre Häuser vorzubereiten.

Ersthelfer suchen am Ort eines israelischen Luftangriffs, der ein Wohnhaus in Beirut getroffen hat, 8. April 2026 AP Photo

Das war, bevor der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu versicherte, dass das Militär im Libanon weitermachen würde.

In einem weitläufigen Vertriebenenlager an der Uferpromenade von Beirut drückten Familien, die von den widersprüchlichen Erklärungen gepeitscht wurden, Verwirrung und Verzweiflung aus.

"Wir halten das nicht mehr aus, in einem Zelt zu schlafen, nicht zu duschen, die Ungewissheit", sagte Fadi Zaydan, 35. Er und seine Eltern hatten sich darauf vorbereitet, in die südliche Stadt Nabatieh zurückzukehren, bevor Netanjahus Äußerungen sie aufhielten.

"Aber wir werden zur Zielscheibe, wenn wir nach Hause gehen", sagte Zaydan.