"Enttäuschend": Trump schimpft erneut über die NATO

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag erneut scharfe Kritik an der NATO geübt. Zuvor hatte er nach einem nicht öffentlichen Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte seine Drohungen, Grönland übernehmen zu wollen, bekräftigt und dabei auch einen möglichen Austritt der USA aus dem Bündnis ins Spiel gebracht.

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"Keiner dieser Leute – einschließlich unserer eigenen, sehr enttäuschenden NATO – hat irgendetwas verstanden, es sei denn, sie werden unter Druck gesetzt", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social, ohne weitere Details zu nennen.

Ein Screenshot eines Beitrags auf dem Truth Social-Konto von US-Präsident Donald Trump, 9. April 2026 @realDonaldTrump

Trumps Empörung über die NATO-Verbündeten, die sich den USA im Iran-Krieg nicht angeschlossen haben, hatte Befürchtungen geweckt, er wolle die USA aus dem fast acht Jahrzehnte alten Bündnis herausziehen.

In seinen ersten Äußerungen nach dem Treffen mit Rutte am Mittwoch wiederholte er lediglich seine Frustration.

"Die NATO war nicht da, als wir sie brauchten, und sie wird auch nicht da sein, wenn wir sie wieder brauchen", schrieb er auf Truth Social.

"Erinnert euch an Grönland, dieses große, schlecht verwaltete Stück Eis", fügte er hinzu.

Trumps Drohung, dem NATO-Verbündeten Dänemark die riesige Insel im Nordatlantik abzunehmen, war ein zentrales Thema, das das Bündnis Anfang des Jahres in Aufruhr versetzte.

Rutte, ein ehemaliger niederländischer Ministerpräsident, der wegen seiner Fähigkeit, dem US-Regierungschef zu schmeicheln, als "Trump-Flüsterer" bezeichnet wird, betrat den Westflügel durch einen Seiteneingang. Das Treffen mit Trump fand hinter verschlossenen Türen statt.

"Es war ein sehr freimütiges, sehr offenes Gespräch", sagte Rutte später in einem Fernsehinterview mit CNN.

Auf die mehrfache Frage, ob Trump gesagt habe, dass er das Bündnis verlassen werde, gab Rutte keine direkte Antwort.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte vor dem Treffen zu Reportern, dass ein möglicher Austritt "etwas ist, was der Präsident besprochen hat, und ich denke, es ist etwas, was der Präsident in ein paar Stunden mit Generalsekretär Rutte besprechen wird."

NATO-Generalsekretär Mark Rutte spricht vor dem Ronald Reagan Institute in Washington, 9. April 2026 AP Photo

Unterdessen berichtete das Wall Street Journal, dass Trump alternativ einige NATO-Mitglieder bestrafen will, die seiner Meinung nach während des Krieges nicht hilfreich waren, indem er US-Truppen aus ihren Ländern abzieht.

Das Treffen fand einen Tag nach der Einigung zwischen Washington und Teheran auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand statt.

Zuvor hatte der US-Präsident die NATO als "Papiertiger" bezeichnet, nachdem sich einige ihrer Mitglieder geweigert hatten, die Bemühungen um eine Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus anzuführen, und den US-Streitkräften die Nutzung von Stützpunkten auf ihrem Territorium untersagt hatten.

Trump hat mehrere Staats- und Regierungschefs persönlich angegriffen, den britischen Premierminister Keir Starmer als "keinen Winston Churchill" bezeichnet und die britischen Marineschiffe als "Spielzeug" verspottet.

Der Plan, über den das Wall Street Journal berichtet, würde hinter Trumps oft geäußerten Drohungen zurückbleiben, die USA ganz aus der NATO herauszuziehen – ein Schritt, der die Zustimmung des Kongresses erfordern würde.

Krise nach Krise

Der NATO-Generalsekretär kann sich jedoch rühmen, Trump wieder auf seine Seite gezogen zu haben.

Vor dem Besuch im Weißen Haus traf Rutte mit US-Außenminister Marco Rubio zusammen, um über den Iran, Russlands anhaltenden Krieg in der Ukraine und die Aufgaben der NATO zu sprechen.

"Die beiden Staatsoberhäupter erörterten die Operation Epic Fury, die laufenden Bemühungen unter Führung der USA, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine auf dem Verhandlungswege zu beenden, sowie die zunehmende Koordinierung und Lastenteilung mit den NATO-Verbündeten", sagte Tommy Pigott, der stellvertretende Hauptsprecher des Außenministeriums.

Es wird erwartet, dass Rutte während seines Aufenthalts in Washington auch mit Pentagon-Chef Pete Hegseth zusammentreffen wird.

Schneebedeckte Häuser sind an der Küste einer Meeresbucht von Nuuk zu sehen, 7. März, 2025 AP Photo

Seit Trumps Rückkehr an die Macht im vergangenen Jahr wurde die NATO von einer Krise nach der anderen erschüttert, am deutlichsten durch seine Drohung, Grönland zu besetzen.

In den vergangenen Monaten hat er zudem seine Unterstützung für die Ukraine reduziert, die sich weiterhin gegen die russische Invasion verteidigt, und zugleich signalisiert, dass die USA Verbündete nur dann schützen würden, wenn diese ihre Verteidigungsausgaben erhöhen.

Rutte spielte eine zentrale Rolle bei den Bemühungen der Verbündeten, dem US-Präsidenten zu schmeicheln und ihn zu besänftigen, den er auf einem Gipfel im vergangenen Jahr "Daddy" nannte.

In Bezug auf den Iran bezeichnete er die Bemühungen der USA, die militärischen Fähigkeiten Teherans zu verringern, als etwas, das "begrüßt" werden sollte.

Ausländische Verstrickungen

Ebenfalls am Donnerstag erklärte der ehemalige Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, Joe Kent, in einem Beitrag in den sozialen Medien, dass ein möglicher Austritt der USA aus der NATO nicht dazu diene, "ausländische Verstrickungen zu vermeiden", sondern um Israel in einem eventuellen Kampf gegen die Türkei zu unterstützen.

"Wir werden die NATO verlassen, damit wir uns auf die Seite Israels stellen können, wenn die Türkei und Israel in Syrien aufeinandertreffen", schrieb Kent in einem Beitrag auf X.

Die Türkei ist ein langjähriges Mitglied der NATO, Israel hingegen nicht. Wenn Ankara sich auf die gegenseitige Verteidigungsklausel nach Artikel 5 der Allianz berufen würde, wäre Washington rechtlich verpflichtet, die Türkei zu unterstützen.

"Es ist an der Zeit, im Nahen Osten nicht mehr Brandstifter und Feuerwehrmann zu spielen, das ist es einfach nicht wert", sagte Kent.

Die Türkei und Israel befinden sich in einem strategischen Konflikt darüber, wie Syrien nach dem Sturz des ehemaligen Diktators Bashar al-Assad im Dezember 2024 aussehen soll.

Die Türkei möchte einen stabilen syrischen Staat in ihrem Einflussbereich, um jegliche kurdische Autonomiebewegung zu bekämpfen, während Israel ein zersplittertes Syrien bevorzugt, um eine potenzielle feindliche Macht an seiner Grenze zu verhindern.

Kent, ein Republikaner, trat im März als Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung zurück. Er begründete dies mit seinen Bedenken hinsichtlich der Rechtfertigung von Militärschlägen im Iran und sagte, er könne den Krieg "nicht mit gutem Gewissen" unterstützen.

"Ich dachte immer, er sei ein netter Kerl, aber ich dachte immer, er sei schwach in Sachen Sicherheit", sagte Trump zu Reportern, nachdem Kent zurückgetreten war. "Es ist gut, dass er raus ist, denn er sagte, der Iran sei keine Bedrohung."