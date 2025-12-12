China erhebt bald erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten eine Mehrwertsteuer auf Verhütungsmittel und -präparate. Der Schritt passt zu Pekings Bemühungen, Familien zu mehr Kindern zu bewegen, nachdem die meisten über Jahrzehnte auf ein Kind beschränkt waren.

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Ab dem ersten Januar sind „Verhütungsmittel und -präparate“ nicht mehr steuerbefreit, heißt es im neuen Mehrwertsteuergesetz. Produkte wie Kondome unterliegen der üblichen Mehrwertsteuer von 13 Prozent, die für die meisten Waren gilt.

Staatsmedien stellen die Änderung kaum heraus. In chinesischen sozialen Netzwerken trendet sie dennoch. Viele spotten, man müsse schon töricht sein, um nicht zu wissen, dass ein Kind großzuziehen teurer ist als Kondome zu verwenden, selbst mit Steuer.

Ernsthafter ist die Sorge von Fachleuten: Höhere Kosten für Verhütungsmittel könnten zu mehr ungeplanten Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Krankheiten führen.

Die frühere Ein-Kind-Politik der regierenden Kommunistischen Partei galt etwa von 1980 bis 2015. Sie wurde mit hohen Geldstrafen und anderen Sanktionen durchgesetzt, teils auch mit Zwangsabtreibungen. Kinder, die über die Quote geboren wurden, erhielten in manchen Fällen keine Ausweisnummer und waren faktisch Nichtbürger.

Die Regierung erhöhte 2015 die Geburtenquote auf zwei Kinder. Als Chinas Bevölkerung ihren Höhepunkt erreichte und danach schrumpfte, wurde sie 2021 auf drei Kinder angehoben. Verhütung wurde aktiv gefördert und war leicht zugänglich, teils sogar kostenlos.

„Das ist ein sehr rücksichtsloser Schritt“, sagte Hu Lingling, Mutter eines fünfjährigen Kindes, die fest entschlossen ist, kein weiteres Kind zu bekommen. Sie sagte, sie werde „als Rebellin mit Enthaltsamkeit vorangehen“.

„Es ist zudem bizarr, besonders im Vergleich zu Zwangsabtreibungen in der Ära der Familienplanung“, sagte sie.

Im Jahr 2024 kamen in China 9,5 Millionen Babys zur Welt, rund ein Drittel weniger als die 14,7 Millionen im Jahr 2019, meldet das Nationale Statistikamt. Und das, obwohl die Geburtenrate wegen der traditionellen Vorliebe, im Jahr des Drachen zu gebären, höher als üblich war.

Da die Zahl der Todesfälle in China die Geburten übersteigt, hat Indien China 2023 als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholt.

„Der Effekt der Steuer auf die Geburtenrate wird sehr begrenzt sein. Bei Paaren, die keine Kinder wollen oder keine weiteren, dürfte eine Mehrwertsteuer von 13 Prozent auf Verhütungsmittel die Entscheidung kaum beeinflussen – erst recht im Vergleich zu den deutlich höheren Kosten für die Aufzucht eines Kindes“, sagte Qian Cai, Leiterin der Demographics Research Group an der University of Virginia in den USA.

Dennoch sei die Steuer „nur folgerichtig“, sagte Yi Fuxian, Senior Scientist an der US-Universität Wisconsin-Madison.

„Früher kontrollierten sie die Bevölkerung, jetzt ermuntern sie die Menschen, mehr Kinder zu bekommen; das ist eine Rückkehr zu normalen Methoden, diese Produkte zu gewöhnlichen Konsumgütern zu machen“, sagte Yi.

Verhütung und Risiken bei sexuell übertragbaren Infektionen

Wie in den meisten Ländern tragen in China vor allem Frauen die Verantwortung für Verhütung.

Nach einer Studie der Bill & Melinda Gates Foundation von 2022 nutzen nur neun Prozent der Paare Kondome. 44,2 Prozent verwenden Spiralen (IUDs), 30,5 Prozent setzen auf weibliche Sterilisation, 4,7 Prozent auf männliche Sterilisation. Der Rest nimmt die Pille oder andere Methoden.

Angesichts des seit Langem eingreifenden Ansatzes der Behörden in persönliche Lebens- und Körperfragen reagieren manche Frauen empört. Sie sehen einen neuen Versuch, ihre privaten Entscheidungen über das Kinderkriegen zu beeinflussen.

„Das ist eine Disziplinierungsstrategie, eine Verwaltung von Frauenkörpern und meiner sexuellen Lust“, sagte Zou Xuan, eine 32-jährige Lehrerin in Pingxiang in der südchinesischen Provinz Jiangxi.

Es gibt keine offiziellen Daten zum jährlichen Kondomverbrauch in China, Schätzungen gehen auseinander. Laut einem Bericht der internationalen Marktdaten-Plattform IndexBox wurden 2020 in China 5,4 Milliarden Kondome verbraucht – das elfte Jahr in Folge mit Zuwächsen.

Fachleute warnen, dass weniger Kondomgebrauch die Risiken für die öffentliche Gesundheit erhöhen könnte.

„Höhere Preise könnten den Zugang zu Verhütungsmitteln für wirtschaftlich benachteiligte Gruppen erschweren, was zu mehr ungeplanten Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Infektionen (STI) führen kann“, sagte Cai.

„Das wiederum könnte mehr Abtreibungen und höhere Gesundheitsausgaben nach sich ziehen.“

China verzeichnet eine der höchsten Abtreibungszahlen weltweit. Zwischen 2014 und 2021 waren es jährlich neun bis zehn Millionen, so die Nationale Gesundheitskommission. Fachleute vermuten, dass die tatsächliche Zahl höher liegt, weil manche Behandlungen in illegalen Kliniken stattfinden.

China hat 2022 aufgehört, die Abtreibungszahlen zu veröffentlichen.

Auch sexuell übertragbare Infektionen nehmen zu, trotz eines Rückgangs in den COVID-19-Jahren. 2024 registrierte die Nationale Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention über 100.000 Gonorrhö-Fälle und 670.000 Syphilis-Fälle.

Auch die Zahl der Menschen mit AIDS und HIV steigt, besonders bei älteren Chinesen. 2024 lag sie bei rund 1,4 Millionen.