Ein leuchtender C-3PO-Kopf aus Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back gehört jetzt zum exklusiven Millionendollar-Club der Sammler. Bei einer Auktion brachte das Stück mehr als 1 Million Dollar (980.000 Euro) ein.

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Das Kultrequisit kam Anfang der Woche im Rahmen der Spring Entertainment Memorabilia Live Auction (Quelle auf Englisch) bei Propstore in Los Angeles unter den Hammer.

Bemerkenswert: Es ist das einzige bekannte, tatsächlich am Set verwendete Exemplar von C-3POs goldenem Kopf, das je auf den Sammlermarkt gelangt ist. Vorab hatte das Auktionshaus den Wert auf 350.000 bis 700.000 Dollar (323.000 bis 646.000 Euro) geschätzt, am Ende fiel der Hammer bei 1.058.400 Dollar.

Leuchtender C-3PO-Kopf (Anthony Daniels) aus Irvin Kershners Star Wars: The Empire Strikes Back. Credit: Propstore

Quints Harpunengewehr aus Jaws (1975) Credit: Propstore

Auch sonst hatten Kino-Fans reichlich Auswahl. Das Harpunengewehr des von Robert Shaw gespielten Haijägers Quint aus Steven Spielbergs Sommerblockbuster von 1975, Jaws, wurde inklusive Originalkoffer für 327.600 Dollar (303.000 Euro) zugeschlagen.

Ebenfalls aus Jaws stammten die Fenwick-Angelrute und die Rolle, die Shaws Figur in ihrem nervenaufreibenden Duell mit dem Weißen Hai benutzt. Das am Set verwendete Requisit erzielte beeindruckende 239.400 Dollar (221.000 Euro).

Auch „Wilson“, der Volleyball und stumme Mitspieler von Tom Hanks in Cast Away, übertraf die Erwartungen. Er wechselte für 189.000 Dollar (175.000 Euro) den Besitzer, angesetzt war er auf 150.000 bis 300.000 Dollar (139.000 bis 278.000 Euro).

Wilson-Volleyball von Chuck Noland (Tom Hanks), exakt den Filmszenen zugeordnet Credit: Propstore

Auch Fantasy-Fans kamen auf ihre Kosten: Zerbrochene Fragmente eines Schwertes aus der The Lord of the Rings-Trilogie erzielten 252.000 Dollar (233.000 Euro). Die Karte des Rumtreibers aus Harry Potter and the Prisoner of Azkaban erhielt ein Höchstgebot von 59.850 Dollar (55.000 Euro).

Ein Goldenes Ticket aus Gene Wilders Originalfilm Willy Wonka & the Chocolate Factory brachte zudem 107.100 Dollar (99.000 Euro) ein.

Der C-3PO-Kopf war zwar der Star der diesjährigen Auktion, doch Star-Wars-Sammler haben bereits deutlich höhere Summen erlebt. Im vergangenen Jahr kam ein von Darth Vader eingesetztes Lichtschwert aus den ursprünglichen Star-Wars-Filmen – A New Hope (1977), The Empire Strikes Back (1980) und Return of the Jedi (1983) – für rekordverdächtige 3,6 Millionen Dollar (rund 3 Millionen Euro) unter den Hammer.

Das erfolgreiche Gebot für das ikonische rote Lichtschwert – 2,9 Millionen Dollar plus 700.000 Dollar Aufgeld für das Auktionshaus – machte das Stück zum bisher höchstbewerteten Objekt, das je aus der Erfolgsreihe versteigert wurde.

Damit verdrängte das Lichtschwert eine Plastik-Actionfigur aus Star Wars von Boba Fett von der Spitze. Die Figur hatte 2024 noch 1,342 Millionen Dollar (rund 1,144 Millionen Euro) eingebracht.

Der letzte Auktionstag ist der 27. März.