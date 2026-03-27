Schalten Sie um acht Uhr Brüsseler Zeit Europa Today ein, das Morgenformat von Euronews. In nur zwanzig Minuten kennen Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages.
In der heutigen Sendung:
Top-Thema: Nachbesprechung des G7-Gipfels mit Méabh Mc Mahon und Maia de la Baume.
Erklärt von Jakub Janas: Worum geht es beim G7-Treffen?
Update zum Krieg mit Iran mit Méabh Mc Mahon und Babak Kamiar.
Interview mit Ghassan Salamé, libanesischem Kulturminister.
Interview mit Valérie Hayer, Mitglied des Europäischen Parlaments (Renew Europe, Frankreich).
Europe Today: Wann und wo läuft die Sendung?
Sie können Euronews-Chefmoderatorin Méabh Mc Mahon und unsere EU-Redakteurin Maria Tadeo werktags live im Fernsehen, auf der Euronews-Website und auf unseren digitalen Plattformen verfolgen.
Unser neues Format liefert die wichtigsten Ereignisse des Tages und die entscheidende Analyse zu allen Geschichten, die die EU und darüber hinaus prägen. Außerdem gibt es Europe Today als Newsletter und Podcast.