WHO schätzt: 15 Mio zusätzliche Todesfälle in 2 Jahren Covid-Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass in den vergangenen zwei Jahren fast 15 Millionen Menschen entweder durch COVID-19 oder durch die Auswirkungen der Pandemie auf überlastete Gesundheitssysteme ums Leben gekommen sind - mehr als doppelt so viele wie die offizielle Zahl von 6 Millionen.

Die Berechnungen der WHO zeigen, dass die Zahl der direkt oder indirekt mit der COVID-19-Pandemie in Verbindung gebrachten Todesfälle - als "Überschusssterblichkeit" bezeichnet - zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2021 etwa 14,9 Millionen und möglicherweise sogar 16,6 Millionen betrug.

Die WHO berechnet die Übersterblichkeit als Differenz zwischen der Zahl der eingetretenen Todesfälle und der Zahl, die ohne die Pandemie auf der Grundlage von Daten aus früheren Jahren zu erwarten gewesen wäre.

Die Übersterblichkeit umfasst Todesfälle, die direkt mit COVID-19 in Verbindung stehen, d. h. durch die Krankheit verursacht wurden, oder indirekt, wenn Menschen, die an anderen Krankheiten leiden, keinen Zugang zu Prävention und Behandlung hatten, weil die Gesundheitssysteme durch die Pandemie überlastet waren.

84 % der zusätzlichen Todesfälle in Südostasien, Europa und Amerika

Die WHO weist darauf hin, dass die Übersterblichkeit möglicherweise dadurch begrenzt worden ist, dass die Zahl der Todesfälle während der Lockdowns verringert werden konnte, und zwar durch geringere Risiken wie Verkehrsunfälle oder Arbeitsunfälle.

Die Gesundheitsbehörde erklärt auch, dass die meisten der zusätzlichen Todesfälle, nämlich 84 Prozent, in Südostasien, Europa und Amerika zu verzeichnen waren.

Auf Länder mit mittlerem Einkommen entfielen 81 Prozent der zusätzlichen Sterblichkeit, auf Länder mit hohem Einkommen 15 Prozent und auf Länder mit niedrigem Einkommen 4 Prozent.

"Diese ernüchternden Daten verdeutlichen nicht nur die Auswirkungen der Pandemie, sondern auch die Notwendigkeit für alle Länder, in widerstandsfähigere Gesundheitssysteme zu investieren, die in Krisensituationen wesentliche Gesundheitsdienste aufrechterhalten können, einschließlich stärkerer Gesundheitsinformationssysteme", so Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, in einer Erklärung.

"Die WHO ist entschlossen, mit allen Ländern zusammenzuarbeiten, um ihre Gesundheitsinformationssysteme zu stärken und bessere Daten für bessere Entscheidungen und bessere Ergebnisse zu generieren".

Können wir den COVID-Schätzungen der Todesfälle trauen?

Die Zahlen beruhen auf von den Ländern gemeldeten Daten und statistischen Modellen. Die WHO hat die Zahlen nicht sofort aufgeschlüsselt, um zwischen direkten Todesfällen durch COVID-19 und anderen durch die Pandemie verursachten Todesfällen zu unterscheiden.

Genaue Zahlen zu den COVID-19-Todesfällen waren während der gesamten Pandemie problematisch, da die Zahlen nur einen Bruchteil der durch das Virus verursachten Auswirkungen widerspiegeln, vor allem aufgrund begrenzter Tests und unterschiedlicher Zählweisen in den Ländern.

Wissenschaftler des Institute of Health Metrics and Evaluation an der University of Washington schätzten in einer kürzlich in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlichten Studie die Zahl der COVID-Toten von Januar 2020 bis Dezember 2021 auf mehr als 18 Millionen, und ein von kanadischen Forschern geleitetes Team schätzte die Zahl der nicht gezählten Coronavirus-Toten allein in Indien auf mehr als 3 Millionen.

Einige Länder, darunter Indien, haben die WHO-Methode zur Berechnung der COVID-Todesfälle angefochten und sich dagegen gewehrt, dass es viel mehr Todesfälle gibt als offiziell gezählt.

Anfang dieser Woche veröffentlichte die indische Regierung neue Zahlen, aus denen hervorging, dass die Zahl der Todesfälle im Jahr 2020 um 474.806 höher war als im Vorjahr, ohne jedoch anzugeben, wie viele davon auf die Pandemie zurückzuführen waren.

