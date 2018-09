Alibaba-Gründer Jack Ma plant einen Rückzug auf Raten bei dem chinesischen Online-Giganten. In genau einem Jahr will er an seinem 55. Geburtstag den Vorsitz im Verwaltungsrat abgeben, bis 2020 will er in dem Aufsichtsgremium der Handelsplattform bleiben, kündigte der chinesische Milliardär an. Und auch danach wird der ehemalige Lehrer als Großaktionär Einfluss behalten bei dem größten börsennotierten Unternehmen Chinas und sich ansonsten vorallem wohltätigen Aufgaben widmen.