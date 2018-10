In dieser Ausgabe unseres europäischen Wochenrückblicks State of the Union befasst sich Moderator Stefan Grobe mit den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen nach dem Brüsseler EU-Gipfel, den persönlichen finanziellen Verbindungen Donald Trumps zu Saudi-Arabien im Schatten der Kashoggi-Affäre, der Gefahr, die von der nächsten Manipulationsstufe des "Deep Fake" für anstehende Wahlkämpfe ausgeht, sowie einem Staatslimousinen-Chauffeur der ganz besonderen Art.