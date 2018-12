Durchblicken mit Röntgen

"Im Wesentlichen ist meine Arbeit ein Statement gegen die Oberflächlichkeit. Sie zeigt, wie und aus was die Dinge gemacht werden. Es gibt kein Photoshop oder Airbrush. Es ist nichts zu sehen als die echte forensische Untersuchung."

123 Jahre ist es her, da machte Wilhelm Conrad Röntgen die erste Röntgen-Aufnahme. Eine Revolution für die Medizin. Der Künstler Nick Veasey durchleuchtet auch Autos, Hüte und Handtaschen mit elektromagnetischen Strahlen, um ihre Struktur sichtbar zu machen.

Der Künstler hat gerade in Großbritannien sein eigenes Galeriestudio eröffnet, ein Gebäude mit einer Röntgenkamera, in der er seine Arbeit macht, und die die Besucher in den kreativen Prozess eintauchen lässt.

Und er lässt kaum ein Motiv aus:: Menschen, Objekte, natürliche Formen oder Tiere.