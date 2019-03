Huawei schlägt zurück und verklagt US-Regierung

Der chinesische Telekom-Gigant Huawei verklagt die US-Regierung. Washington hatte es nach Spionage-Vorwürfen Behörden untersagt. Huawei-Technologie zu kaufen und zu benutzen.

"Wir haben alle anderen Mittel ausgeschöpft, um die Zweifel der US-Verantwortlichen auszuräumen. Deshalb bleibt uns keine andere Chance als der Gang vor Gericht."

Gleichzeitig droht der in Kanada angeklagten Huawei-Finanzchefin Sabrina Meng Wanzhou weiterhin eine Auslieferung an die USA.

China sieht ihre Strafverfolgung als "politisch motiviert".

Der Sprecher des Außenministeriums meinte auch, es sei durchaus verständlich, wenn Firmen ihre Rechte mit juristischen Mitteln einfordern.

In Europa - wo Huawei wie in Deutschland vor allem in den Markt der 5G-Linzenzen einsteigen will - gibt es bisher keine Blockaden von Regierungen gegen das chinesische Unternehmen. Doch Diskussion darüber, wie mit Huawei umzugehen ist, gibt es durchaus.