Rendez-Vous: Ihre Kulturtermine

Prison - Internationales Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum in Genf

Die Ausstellung "Prison" befasst sich mit der Realität der Inhaftierung, räumt mit Vorurteilen auf und erörtert Alternativen zum Strafvollzug. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Musée des Confluences in Lyon und dem Deutschen Hygienemuseum in Dresden und ist bis zum 18. August im Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum in Genf zu sehen.

https://www.redcrossmuseum.ch/expo-temporaire/en-prison/

Magic and Memory of Puppets - Centro de Historias, Saragossa

Die Ausstellung "Magie und Erinnerung an Puppen" nimmt Besucher mit auf eine Reise durch die 500-jährige Geschichte des Puppentheaters in Spanien. Von den frühen Anfängen, als Puppen für religiösen Zeremonien genutzt worden, bis zum modernen Puppentheater. Bis 14. April im Centro de Historias im spanischen Saragossa, Spanien.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/programa/614

Frankenstein - La Monnai, Brüssel

Weniger für Kinder und mehr für Erwachsene ist die Frankenstein-Oper in Brüssel. Der 1818 erstmals veröffentlichte Originalroman wird von einem der künstlerischen Leiter der spanisch-katalanischen Theatergruppe "La Fura dels Baus" auf die Bühne gebracht. In der Brüsseler Oper La Monnaie bis zum 20. März.

https://www.lamonnaie.be/en/program/836-frankenstein