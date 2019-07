Konservative Nea Dimokratia nach ersten Ergebnissen deutlich vorne

Nach einer ersten Prognose hat die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) die Parlamentswahl in Griechenland gewonnen. Sie erhielt der Nachwahlbefragung zufolge 38,5 bis 41,5 Prozent der Stimmen. Sollten diese Zahlen amtlich bestätigt werden, erhielten ND und ihr Chef Kyriakos Mitsotakis die absolute Mehrheit im Parlament. Dadurch könnten sie alleine - also ohne Koalitionspartner - regieren.

Syriza, die Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras kommt demnach auf 27 bis 30 Prozent.

Kinima Allagis ("Bewegung für den Wandel") hat der Nachwahlbefragung zufolge 6,6 bis 8 Prozent der Stimmen. Die Kommunistische Partei Griechenlands kommt demnach auf 5 bis 6 Prozent, die ultranationalistische Chrysi Avgi ("Goldene Morgenröte") auf 2,8 bis 3,8 Prozent.

Die paneuropäische Bewegung DiEM25 unter der Leitung des ehemaligen Finanzministers Yanis Varoufakis erhielt der ersten Prognose zufolge 3 bis 4 Prozent der Stimmen. Die rechte Partei "Griechische Lösung" 2,8 bis 3,5 Prozent.

In Griechenland erhält die stärkste Partei 50 Sitze zusätzlich im 300-köpfigen Parlament. Dies soll die Regierungsbildung vereinfachen.

Der Sieg der konservativen Nea Dimokratia war erwartet worden

Im Vorfeld war erwartet worden, dass die bisherige wichtigste Oppositionspartei Nea Dimokratia gewinnt. Insgesamt wurden bis zu sieben verschiedenen Parteien Chancen eingerechnet, ins Parlament einzuziehen. In Griechenland gilt eine Drei-Prozent-Hürde.

Meinungsforscher sagten zudem Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und dessen Regierungspartei Syriza den zweiten Platz vorher - mit zehn Prozentpunkten Abstand zu Nea Dimokratia. Tsipras Niederlage führten Beobachter auf die harten Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre zurück, die hauptsächlich die Mittelklasse zu spüren bekam.

Traditionell entscheidet ein großer Teil der Mittelklasse über den Ausgang der griechischen Wahlen. Viele von ihnen wandten sich von Tsipras und dessen linken Partei Syriza ab. Stattdessen wählten sie die konservative Nea Dimokratia.

Zudem hatte Tsipras mehrere Rentenkürzungen durchgeführt. Das führte dazu, dass auch viele Rentner nicht mehr hinter seiner Partei standen. Von den knapp 10 Millionen Wahlberechtigten waren 2,3 Millionen älter als 71 Jahre.

Zudem konnten die Konservativen auch junge Wähler gewinnen. Schon bei der Europawahl Ende Mai punktete die Partei bei den jungen Wählern.

Die Wahllokale öffneten um 7 Uhr (Ortszeit) und wurden um 19 Uhr geschlossen.

Versprechen von Mitsotakis und Tsipras im Wahlkampf

Im Wahlkampf hatte Mitsotakis versprochen, Privatisierungen zu fördern. Zudem kündigte er Steuersenkungen an, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Derzeit haben 18 Prozent der Griechen keine Arbeit. Mitsotakis Partei ND gilt als proeuropäisch und wirtschaftsfreundlich.

Aber auch Tsipras hatte im Wahlkampf angekündigt, sich um die Mittelklasse zu kümmern und trotzdem soziale Aspekte nicht zu vergessen.

Wie viele Griechen sind tatsächlich wahlberechtigt?

Insgesamt sind zehn Millionen Griechen wahlberechtigt. Das Land hat zwar nur knapp elf Millionen Einwohner, jedoch leben mehr als drei Millionen griechische Staatsbürger im Ausland - vor allem in den USA, in Australien und Kanada. In Deutschland leben 375.000 Griechen.

In Griechenland gibt es keine Briefwahl. Das heißt, im Ausland lebende Griechen müssen für die Wahl in die Heimat fahren. Ansonsten fallen ihre Stimmen weg.

Außerdem wird davon ausgegangen, dass in den griechischen Wahllisten bis heute etliche Menschen aufgeführt sind, die bereits gestorben sind. Das verfälscht die Zahl der potenziellen Wähler ebenfalls.

Griechische Medien gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Wahlberechtigten bei 6,5 Millionen liegt.