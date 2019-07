Skulpturen unter freiem Himmel

Kunstwerke unter freiem Himmel: Im Londoner Regent‘s Park können Besucher ab sofort eine Ausstellung besichtigen. 23 Künstler aus 17 Nationen zeigen hier ihre Werke. Zu sehen ist die kostenlose Skulpturenschau von der Londoner Kunstmesse Frieze.

Frieze-Direktorin Victoria Siddall freut sich über die Resonanz:

"Es ist wunderbar, wie die Menschen hier Picknicks veranstalten und ganz nebenher die Skulpturen betrachten können. Ich finde es toll, mit welcher Neugier die Leute in diesem Teil des Parks unterwegs sind und die Skulpturen für sich entdecken."

Eine Besucherin ist von der Ausstellung begeistert:

"An dieser Stelle bist du von so vielen Kunstwerken umgeben, das ist wirklich interessant. Du kannst ganz nah rangehen und sie berühren oder die Skulptur aus der Ferne betrachten, ganz so wie du es willst. Ich finde, so muss Kunst sein."

Ein Kunst-Fan sagt: "Menschen, die sonst nicht viel mit zeitgenössischer Kunst zu tun haben, bekommen hier die unterschiedlichsten Themen präsentiert, wie Leben, Tod, Geschlecht, Sexualität. Sie sehen das und können es auf sich einwirken lassen. Vielleicht denken sie: 'Warum haben sie das hier hingestellt?' oder 'Wer würde das kaufen?' Das ist wirklich cool."

Ein weiterer Besucher freut sich über die Interaktion: "Für mich lädt das hier alles zum Mitmachen ein. Man muss nicht durch eine Tür gehen, eine Treppe hoch und in eine Galerie gehen. Alles ist im Freien verfügbar. Das ist wichtig."

Besucher können den Skulpturenpark auch mit einer kostenlosen Audioführung entdecken.

Erwartet wird, dass die Ausstellung mehr als eine Million Besucher anzieht. Die Kunstausstellung "Frieze London" ist bis zum 6. Oktober geöffnet.