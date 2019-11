Grüne Daumen auf der ISS: Welche Pflanzen wachsen im All?

Im Oktober haben wir Fragen von unseren Lesern und Zuschauern an den Euronews-Weltraumkorrespondenten und Astronauten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) Luca Parmitano gesammelt. Mehr als 100 Leute haben Ideen eingeschickt - auf Facebook, Twitter, Instagram und Reddit.

Darunter war Juliette, 10 Jahre alt, die fragte, welchen seiner fünf Sinne Luca am meisten im Raum verwendest - aber auch Fragen wie: "Wie pupst man im Weltraum?"

Luca hat seine Favoriten ausgewählt und wird in der wöchentlichen Serie Ask Our Astronaut antworten.

Diese Woche zeigt Luca uns, wie er und seine Kollegen auf der ISS Pflanzen kultivieren und erzählt von einem ganz besonderen Salat.