Prinzessin Dianas berühmtes Abendkleid wird versteigert

Im Kerry Taylor Auktionshaus in London, wartet ein ganz besonderes Stück auf seine neue Besitzerin.

Highlight der Auktion ist ein mitternachtblaues, schulterfreies Samtkleid, das berühmt wurde, als Prinzessin Diana mit dem Schauspieler John Travolta während eines Staatsbanketts im Weißen Haus tanzte.

Dazu Geschäftsführerin Kerry Taylor:

"Jeder erinnert sich an die junge, schöne Prinzessin, die vom gut aussehenden John Travolta über die Tanzfläche gewirbelt wurde, dem Star von "Saturday Night Fever". Nancy Reagan hatte ihn auf Dianas eigenen Wunsch eingeladen. Sie war ein wenig in ihn verknallt, sie war ein großer Fan von ihm. So wurde ein Traum für Diana wahr, in dieser Nacht mit ihm zu tanzen".

Nachdem Lady Diana Spencer 1981 Prinz Charles geheiratet hatte, brachte sie mit ihrer Kleidung frischen Wind in den Buckingham Palace. Sie wurde eine Stilikone und zur meistfotografierten Frau der Welt. Auch einige weitere mitternachtsblaue Kleider der Prinzessin stehen zum Verkauf.

"Ja, Mitternachtsblau war definitiv eine ihrer Lieblingsfarben. Natürlich durfte sie kein Schwarz tragen. So war es ihr möglich, dass sie etwas ähnliches tragen konnte. Sie liebte es, Schwarz zu tragen, mitternachtsblau kam dem am nächsten, ohne das sie gegen das königliche Protokoll verstieß".

Das berühmte, sogenannte Travolta-Kleid wurde zuletzt 2013 für fast 284.000 Euro an einen anonymen Bieter versteigert, der sagte, er wolle seine Frau überraschen.

Das Kleid, das nun wieder zum Verkauf steht, wird voraussichtlich über 400.000 Euro kosten.