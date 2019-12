In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels:

Der uigurische Menschenrechtler Ilham Tohti ist der diesjährige Träger des Sacharow-Preises für Menschenrechte des Europäischen Parlaments.

Damit wurde sein Einsatz für die Rechte dieser muslimischen Minderheit in China gewürdigt.

Seit fünf Jahren ist er in Haft und kann den Preis nicht persönlich entgegen nehmen.

Euronews sprach mit seiner Tochter Jewher Ilham.