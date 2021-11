Gutachten: Polizeiliche Nutzung von Telefondaten womöglich illegal

Ein Gutachten eines hochrangigen Beraters des obersten Gerichts der Europäischen Union könnte weitreichende Konsequenzen für die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen haben, nachdem er sagte, dass die von der irischen Polizei in einem hochkarätigen Mordfall angewandten Datenaufbewahrungspraktiken gegen EU-Recht verstoßen.

2015 wurde Graham Dwyer wegen des Mordes an der Kinderbetreuerin Elaine O'Hara drei Jahre zuvor verurteilt, wobei die von den Behörden von Mobiltelefonen gesammelten Daten der Schlüssel zum Schuldspruch waren.

Der Fall kam nach einer Berufung von Dwyer vor den Europäischen Gerichtshof, der argumentierte, dass das irische Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung im Widerspruch zu den Rechtsvorschriften des Blocks zu diesem Thema stehe.

Manuel Campos Sánchez-Bordona – einer der elf Generalanwälte des EuGH, der die Richter der obersten Gerichte berät – argumentierte am Donnerstag in einer Gerichtserklärung, dass eine „allgemeine und wahllose Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten“ nur „bei schwerwiegenden“ Bedrohung der nationalen Sicherheit“, zum Beispiel Terrorfälle rechtens sei.

Er fügte hinzu, dass Mordfälle nicht gelten.

Das Gutachten, bei dem es sich nicht um ein offizielles Urteil handelt, wird in der Regel von EuGH-Richtern verfolgt und geht jeder Entscheidung des Gerichts voraus, um ihm bei einem rechtskräftigen Urteil zu helfen.

Laut Gianclaudio Malgieri, Associate Professor of Law and Technology an der EDHEC Business School in Lille, werden sich die Richter wahrscheinlich der Meinung des Generalanwalts anschließen.

„Diese Meinung wird wahrscheinlich vom Gericht bestätigt, weil die Stellungnahme eindeutig auf früherer Rechtsprechung des Gerichts aufbaut, also nicht auf früheren allgemeinen Meinungen der Anwälte aufbaut, sondern auf zwei jüngsten Fällen des Gerichts“, sagte Malgieri gegenüber Euronews.

Wenn die Meinung bestätigt wird, könnte dies die Art und Weise beeinflussen, wie die Polizei auf dem ganzen Kontinent Beweise sammelt, und möglicherweise ihre Fähigkeit einschränken, Mobilfunkverkehrs- und Standortdaten für strafrechtliche Ermittlungen zu sammeln und zu nutzen.

Die irischen Behörden argumentieren, dass die Verurteilung von Dwyer nicht möglich gewesen wäre, ohne die Daten von Mobiltelefonen verwenden zu können, die mit dem inhaftierten Mörder in Verbindung stehen.

Seine Anwälte sagten jedoch, dass die Polizei seine Mobiltelefone als "persönliche Ortungsgeräte" verwenden konnte, was gegen seine bürgerlichen Freiheiten verstieß.

Campos Sánchez-Bordona wies auch darauf hin, dass die Entscheidung, auf Mobiltelefondaten in Irland zuzugreifen, „im Ermessen eines Polizeibeamten eines bestimmten Ranges“ getroffen wird, und fügte hinzu, dass dies gegen die bisherige EU-Rechtsprechung verstoße. Diese besagt, dass der Zugriff auf solche Daten „der vorherigen Überprüfung durch ein Gericht oder eine unabhängige Behörde unterliegen“ muss.

Malgieri sagt, der Generalanwalt habe nicht geglaubt, dass die Entscheidung, auf die Daten von Dwyer zuzugreifen, von jemandem getroffen wurde, der als unabhängig gilt und nicht mit der Untersuchung in Verbindung steht.

„Eine wichtige Implikation für laufende Ermittlungen und laufende Aktivitäten ist, dass es eine Ex-ante-Genehmigung durch eine unabhängige Behörde geben sollte, die in diesem Fall nicht als unabhängig angesehen wurde, weil sie nur ein Staatsanwalt war“, sagte Malgieri.

„Und so glaubte der Generalanwalt, dass die Staatsanwaltschaft nicht unabhängig von der Regierung ist“, fügte er hinzu.

Eine Entscheidung wird im März nächsten Jahres erwartet.