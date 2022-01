Brüssel unterstützt Litauen im diplomatischen Streit mit China

Brüssel hat Litauen bei seinem Konflikt mit China um Taiwan unterstützt, nachdem Peking verärgert auf die Unterstützung des baltischen Landes für Taipeh reagiert hatte.

Die Unterstützung kam vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell nach einem Treffen der Außenminister der Union im französischen Brest. Borrell sagte, es gebe in dem Streit „klare Solidarität“ mit Litauen.

„Manche Dinge [mit China] laufen gut, manche weniger gut“, sagte der EU-Topdiplomat am Freitag gegenüber Reportern. „In der Sitzung haben wir insbesondere über chinesische Aktivitäten in Litauen und die Auswirkungen dieser Aktivitäten auf die EU insgesamt gesprochen. Die Mitgliedstaaten haben sich klar mit Litauen solidarisiert und wir haben darüber diskutiert, wie wir die Deeskalation in dieser Krise aktiv vorantreiben können.“

Sehr zum Ärger Chinas erlaubte Litauen Taiwan im vergangenen November, in seiner Hauptstadt eine sogenannte Repräsentanz, eine De-facto-Botschaft, zu eröffnen - die erste ihrer Art in Europa und das, was China einen "klaren Bruch" der Ein-China-Politik des Landes nennt.

Aber der Streit hat sich schon seit einiger Zeit zusammengebraut, zunächst nachdem Vilnius im Mai letzten Jahres die sogenannte 17+1-Gruppe verlassen hatte – ein Format, das von China verwendet wird, um direkt mit den östlichen Ländern der EU zu verhandeln.

Peking begann daraufhin unangekündigt, litauische Waren an der Einfuhr in das Land zu hindern, was den baltischen Staat veranlasste, die Beziehungen zu Taiwan zu stärken und den Handelskrieg zwischen den beiden Seiten weiter zu intensivieren.

Steckt Litauen zurück?

Vilnius hatte im Dezember erklärt, keine Diplomaten zu den Olympischen Winterspielen nach China zu schicken, doch das Außenministerium des Landes weigert sich nun, von einem Boykott zu sprechen.

Anfang dieses Monats sagte auch der litauische Präsident Gitanas Nauseda, es sei ein „Fehler“, Taiwan eine Repräsentanz unter seinem eigenen Namen eröffnen zu lassen, anstatt „Chinesisches Taipeh“ zu verwenden, um zu vermeiden, dass Pekings Anspruch auf Taiwan bedroht wird.

Diese jüngsten Entwicklungen könnten ein Zeichen dafür sein, dass Vilnius sich von seiner ursprünglichen Position zurückzieht, wahrscheinlich aufgrund der Wirtschaftsmacht Chinas, die auch europäische Unternehmen wie den deutschen Reifenhersteller Continental unter Druck setzt, keine Komponenten aus Litauen zu verwenden.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Außenministeriums des baltischen Landes ergab, dass nur 13 Prozent der Bevölkerung die aktuelle Position der Regierung zu China unterstützen, hauptsächlich aufgrund der Auswirkungen auf litauische Unternehmen.

Ein Test von EInheit und Gemeinsamkeit der EU

Vilnius scheint jetzt, die Konsequenzen seines Handelns abmildern zu wollen, aber Borrells Worte vom Freitag werden eine willkommene Nachricht sein, da es seinen Streit mit Peking als EU-weites Thema verkaufen möchte, das sich auf den gesamten Binnenmarkt auswirkt und nicht nur auf Litauen.

Die Regierung wird auch durch die jüngsten Worte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ermutigt, dass die Art und Weise, wie China im Streit mit Litauen vorgeht, „uns weiterhin beunruhigt“.

Die Unterstützung durch Taiwan selbst wird Litauens Hoffnungen auf eine EU-Harmonie in dieser Frage ebenfalls beflügeln, nachdem der Inselstaat einen Kreditfonds in Höhe von einer Milliarde US-Dollar zugesagt hat, der litauischen Unternehmen in ihrer Konfrontation mit Peking helfen soll.

Taipeh will außerdem 200 Millionen US-Dollar in Litauen investieren, wobei die Mikrochip-Herstellung – ein Bereich, den die EU verzweifelt voranzutreiben versucht – einer der wahrscheinlichsten Investitionssektoren ist.

Der jüngste Streit mit China ist jedoch eine echte Prüfung der Einigkeit für die EU-Mitgliedstaaten. Und wie er sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird, könnte die zukünftige Beziehung der EU zu Peking bestimmen.