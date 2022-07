EM-Auftakt in England: Gastgeberinnen gewinnen 1:0 gegen Österreich

Flügelspielerin Beth Mead hat der englischen Nationalmannschaft einen Start nach Maß in die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land ermöglicht. Die 27-Jährige vom FC Arsenal erzielte gegen Österreich bereits nach einer Viertelstunde das Tor des Tages zum 1:0-Erfolg.

68.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Partie im Stadion Old Trafford in Manchester. Die Gastgeberinnen hoffen in der Heimat auf den ersten großen Turniergewinn einer Frauen-Nationalmannschaft.

Und die Chancen stehen gut. England ist jetzt seit 15 Spielen unbesiegt, während Österreich bereits um den Einzug ins Viertelfinale bangen muss. Die Statistik zeigt, dass der Erfolg der "Lionesses" ("Löwinnen") verdient war, unter anderem wegen deutlich mehr Ballbesitz (59,8 % zu 40,2%) und fast doppelt so vielen Torschüssen wie das Team Austria.

Englands Kapitänin Leah Williamson schwärmte nach dem Spiel von der Stimmung im Stadion. Am BBC-Mikrofon sagte sie: "Was für ein Ereignis. Es war wirklich etwas Besonderes."

Tatsächlich haben noch nie bei einer Frauen-WM so viele Zuschauende ein Spiel verfolgt wie Mittwochabend in Old Trafford, dem Heimstadion von Manchester United. Deutschland spielt erstmals am Freitag - gegen Dänemark in Brentford im Westen Londons.