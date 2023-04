Königin Camilla jetzt aus Wachs und im Designerkleid bei Madame Tussauds in London

Von Euronews

Pünktlich eine Woche vor der Krönung des neuen britischen Königs Charles III. und seiner Frau Camilla enthüllt das Wachsfigurenkabinett eine neue - zweite - Figur von Camilla.

Im Londoner Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds ist ab diesem Freitag auch die zukünftige Königin Camilla zu sehen.

Camilla, die derzeit als Queen Consort - also Königsgemahlin - bekannt ist, wird am Samstag, den 6. Mai, an der Seite ihres Ehemannes, König Charles III, zur Königin gekrönt.

Die neue Camilla-Figur trägt ein dunkelblaues Kleid der britischen Designerin Anna Valentine sowie Nachbildungen einer Krone mit passender Kette, die einst schon Queen Elizabeth II. trug.

Das Kleid und den Schmuck trug Camilla beim jährlichen Diplomatenempfang im Dezember 2022. "Wir haben direkt mit Anna Valentine, der Designerin des Kleides, zusammengearbeitet, die das Outfit für uns neu entworfen hat", erklärt Jo Kinsey von Madame Tussauds.

Es ist die zweite Wachsfigur in der Londoner Ausstellung von Camilla, die in der Abteilung "The Royal Palace" des Museums zu sehen ist.

Die Enthüllung der "neuen" Camilla findet zu passendem Zeitpunkt statt: In der kommenden Woche wird in der britischen Hauptstadt anlässlich der Krönungsfeierlichkeiten eine großer Touristenansturm erwartet.

Hotels und Restaurants in ganz London locken mit Pauschalangebote, Menüs und Dekoration zum Thema Krönung und Souvenirläden verkaufen schon eifrig Tassen, Teller und andere Erinnerungen an das besondere Event der britischen Geschichte.