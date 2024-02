Golf und Kultur in Rabat mit Immy Barclay

In dieser Folge von Golf Travel Tales ist Immy Barclay in Rabat unterwegs, der marokkanischen Stadt des Lichts.

Im Anschluss nimmt uns Immy mit zur historischen Kasbah der Udayas. Wir besuchen das Schmuckmuseum und den andalusischen Garten und bekommen einen Einblick in die reiche kulturelle Vergangenheit Marokkos.

Während Immy durch die Rue des Consuls in der Medina schlendert, tauchen wir ein in die faszinierende Atmosphäre aus historischem Charme und moderner Handwerkskunst. Bei Einbruch der Dämmerung taucht Immy ins Herz der Medina ein. Zuerst genießt sie die authentische marokkanische Küche im Restaurant Zyrib mit einem atemberaubenden Blick auf den Hassan-Turm.

Am nächsten Tag bezwingt Immy den herausfordernden roten Platz von Robert Trent Jones auf dem Royal Dar Salaam Golf Course, der für sein charakteristisches Loch namens „Mantarochen“ bekannt ist und auf dem die Hassan II Trophy und der Lalla Meryem Cup ausgetragen werden.

Zum Abschluss ihrer Reise bietet Immy einen faszinierenden Einblick in die vielfältigen Golfplätze Marokkos, während sie die bemerkenswerten Golf-Challenges in Erinnerung ruft, die die drei Golfplätze des Royal Dar Es Salaam zu bieten haben.