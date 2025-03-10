Der polnische Premierminister Donald Tusk hat seinen Außenminister Radosław Sikorski verteidigt, nachdem dieser von der Oppositionspartei des Landes für seinen Streit mit US-Außenminister Marco Rubio und Elon Musk über X kritisiert worden war.

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Tusk sagte, Sikorski habe "in aller Ruhe" die "polnische Staatsraison gegenüber Beamten aus einem anderen Land" erklärt und kritisierte die konservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) dafür, dass sie auf Sikorski losgegangen sei.

Sikorski, Rubio und Musk stritten sich am Sonntag in einer Reihe von X-Posts über den Einsatz des Starlink-Satellitensystems des in Südafrika geborenen Milliardärs in der Ukraine.

Sikorski kommentierte ein Posting von Musk, in dem dieser die Abschaltung des Systems erwähnte, das Hochgeschwindigkeitsinternet für abgelegene Gebiete oder Krisengebiete, wie etwa Kriegsgebiete, bereitstellt.

Der Außenminister sagte, dass die Abschaltung von Starlink in der Ukraine die Suche nach anderen Anbietern nach sich ziehen würde, und wies darauf hin, dass das polnische Digitalisierungsministerium die Hälfte der 42.000 Starlink-Terminals im Land finanziert, die rund 50 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) pro Jahr kosten.

"Unabhängig von der Ethik der Bedrohung des Opfers einer Aggression werden wir, wenn SpaceX sich als unzuverlässiger Anbieter erweist, gezwungen sein, nach anderen Anbietern zu suchen", schrieb Sikorski.

Rubio wies die Behauptung, Musk würde das System abschalten, entschieden zurück und forderte Sikorski auf, sich zu bedanken".

Der Austausch gipfelte darin, dass Musk Sikorski einen "kleinen Mann" nannte.

"Sei still, kleiner Mann. Sie zahlen nur einen winzigen Bruchteil der Kosten. Und es gibt keinen Ersatz für Starlink", schloss Musk.

Die PiS äußerte sich ebenfalls abfällig über Sikorski, und der ehemalige Regierungsminister Michał Wójcik schrieb auf X: "Polen wird von einer unseriösen Regierung regiert, die ... die amerikanische Regierung beleidigt."

Der ehemalige stellvertretende Außenminister Paweł Jabłoński schlug vor, jemand solle "Sikorskis Twitter wegnehmen".

"Vorzugsweise, bevor es dazu führt, dass die USA ihre Truppen aus Polen abziehen", fügte Jabłoński hinzu.

Ukraine "eine Investition in die Sicherheit"

Die PiS hat die Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus enthusiastisch gefeiert. Die nationalkonservative Partei unterhielt während der ersten Amtszeit Trumps, als sie ebenfalls an der Macht war, enge Beziehungen zu ihm.

Tusk verteidigte Sikorski direkt gegenüber den Kommentaren der PiS und schrieb später auf X: "Wahre Führung bedeutet Respekt für Partner und Verbündete. Auch für die kleineren und schwächeren. Niemals Arroganz. Liebe Freunde, denkt darüber nach."

Das Außenministerium des Landes sagte der Polnischen Presseagentur, dass "diese Diskussion der amerikanischen Öffentlichkeit vielleicht bewusst gemacht hat, dass die Vereinigten Staaten nicht für alles bezahlen ... und dass die Ukraine nicht so sehr ein Verlust als vielmehr eine Investition in die Sicherheit ist".

Die Starlink-Terminals sind für die Operationen der ukrainischen Armee von zentraler Bedeutung und befinden sich seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 im Lande.

Trotz Rubios und Musks Beharren darauf, dass die Dienste nicht abgeschaltet werden, prüft die Europäische Kommission derzeit alternative Satellitenkommunikationsdienste für die Ukraine, da Musk den Zugang zum System als Druckmittel nutzen könnte, um Kyjiw zu einem Friedensabkommen zu bewegen.

Ein mögliches Abkommen über Seltene Erden zwischen den USA und der Ukraine ist Berichten zufolge auf dem Tisch, wenn sich die beiden Seiten diese Woche in Saudi-Arabien zu Friedensgesprächen treffen.