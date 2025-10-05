Wenn man über die berühmte National Mall in der US-Hauptstadt Washington spaziert, kann man leicht verschiedene Gruppen von militärischen Reserveeinheiten ausmachen.

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Die Anwesenheit der US-Nationalgarde - einer in den Bundesstaaten stationierten militärischen Reservetruppe, die zu gemeinsamen Einsätzen einberufen werden kann - ist in der Tat kaum zu übersehen.

Armee-Patrouille in der Haupstadt - neue Normalität?

Etwa 2.200 bewaffnete Soldaten, die zumeist aus sechs Bundesstaaten stammen, sind in den zahlreichen U-Bahn-Stationen und öffentlichen Einrichtungen Washingtons stationiert.

Auf den ersten Blick scheint ihre Präsenz der in den Straßen von Brüssel, Paris oder London nicht unähnlich zu sein, wo Militäreinheiten sichtbar vor wichtigen Einrichtungen, Wahrzeichen und Verkehrsknotenpunkten patrouillieren.

Doch Carrie Lee, Senior Fellow beim German Marshall Fund und eine der führenden Expertinnen für militärisch-zivile Angelegenheiten in den USA, sagt, dass die Situation jenseits des Atlantiks ganz anders ist.

"Die amerikanische Öffentlichkeit ist es einfach nicht gewohnt, Soldaten auf den Straßen zu sehen", sagte sie Euronews.

"Das macht es für viele von uns sehr unangenehm, wenn man an der U-Bahn vorbeigeht und vier Männer in Uniformen der Nationalgarde aus South Carolina mit M-16-Gewehren sieht", sagte Lee, die auch als außerordentliche Professorin am US Army War College tätig ist.

Trumps Entscheidung für "öffentliche Sicherheit": Patrouillen

Als US-Präsident Donald Trump am 11. August bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus seine Entscheidung bekannt gab, die Nationalgarde in die Hauptstadt zu entsenden, sagte er, er reagiere damit auf verschiedene Ängste der Öffentlichkeit, nämlich auf die Angst, "ausgeraubt, vergewaltigt, erschossen und getötet zu werden".

Nach Trumps Worten diente die Entscheidung dazu, "Recht, Ordnung und öffentliche Sicherheit in Washington wiederherzustellen".

"Heute ist der Tag der Befreiung in DC, und wir werden unsere Hauptstadt zurückerobern - wir erobern sie zurück", sagte Trump. "Ich kündige eine historische Aktion an, um die Hauptstadt unserer Nation vor Verbrechen, Blutvergießen, Chaos und Elend und Schlimmerem zu retten."

Auf der Pressekonferenz kündigte der US-Präsident auch an, dass er die Kontrolle über die Polizeibehörde der Hauptstadt übernehmen und Bundesbeamte für Einwanderung und Drogenbekämpfung einsetzen werde.

"Sie alle kennen Menschen und Freunde von Ihnen", die Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind, sagte Trump zu den Reportern. "Sie können alles sein, was Sie wollen, aber Sie wollen Sicherheit auf den Straßen haben."

Der Chef der Republikanischen Partei in Washington, Patrick Mara, stimmte diesem Ansatz zu.

"Die meisten Mitglieder des Repräsentantenhauses haben eine Geschichte darüber, wie sich das Verbrechen auf ihr Leben ausgewirkt hat... Ich meine, ein Praktikant wurde in den letzten Monaten getötet, ermordet", sagte er Euronews.

Tödliche Vorfälle mit Regierungsbeteiligten

Ein 21-jähriger Praktikant des Kongresses aus Massachusetts, Eric Tarpinian-Jachym, wurde im Juni durch einen Streifschuss erschossen, und der ehemalige Trump-Vertreter Michael Gill wurde bei einem offensichtlichen Autodiebstahl im Jahr 2024 getötet. Beide wurden als Gründe für die Entsendung der Armeereserven nach Washington genannt.

Mara glaubt auch, dass die Entscheidung des Präsidenten schon lange überfällig war. "Bevor Präsident Trump gewählt wurde, gab es eine Situation, in der republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses ihn in Florida besuchen wollten", sagte er.

"Und das erste, was er zu ihnen sagte, war: 'Wie läuft es in Washington?' Und das erste, was sie ihm antworteten, war: 'Verbrechen, Verbrechen, Verbrechen'. Dies ist also eine Situation, wie sie Washington noch nie erlebt hat."

Unterdessen verteidigte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, die Wirksamkeit des Einsatzes und führte die Verhaftungsstatistik als Beweis für den Erfolg an. "Seit Beginn dieser Operation haben wir insgesamt 465 Verhaftungen vorgenommen, Tendenz steigend", sagte sie bei einem Pressegespräch am 19. August.

"Ohne diese Task Force und ihr hohes Maß an Koordination und die Führung dieses Präsidenten wären 465 weitere Gewaltverbrecher auf den Straßen dieses Kapitols."

DATEI: Soldaten der US-Nationalgarde salutieren, als die Wagenkolonne von Präsident Donald Trump in Washington vorbeifährt, 20. September 2025 AP Photo

Ree und Lex, Einwohner Washingtons, die sich nicht zu den Trump-Anhängern zählen, geben zu, dass die Kriminalität in der US-Hauptstadt weiterhin ein Problem darstellt.

Kriminalität in der US-Hauptstadt

Während sie eine Straße im Schatten der imposanten neoklassizistischen Regierungsgebäude Washingtons entlangschlendern, die auf der einen Seite von Bars, die von Angestellten frequentiert werden, und auf der anderen Seite von Marinekasernen gesäumt sind, zeigt Lex, 30, auf eine Stelle, an der einem Freund das Auto gestohlen wurde.

Nach offiziellen Statistiken der Washingtoner Stadtpolizei (MPDC) gab es im Jahr 2025 bisher fast 1.900 Fälle von Gewaltverbrechen in der Stadt.

Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, stellte sich jedoch gegen den Präsidenten. Gewaltverbrechen seien auf den niedrigsten Stand seit 30 Jahren gesunken, sagte sie - eine Zahl, die der Präsident und Mara bestritten. Mara erklärte, dass jeder angebliche Rückgang immer noch gering sei, so als hätte man "Leberkrebs, aber jetzt ist er nur noch in der Niere".

Während die Argumente auf beiden Seiten weitergehen, zeigen die Zahlen des MPDC, dass die Gewaltkriminalität in der Hauptstadt im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent zurückgegangen ist. Die Quote ist weit entfernt ist von dem Anstieg während der COVID-19-Zeit.

Allerdings ist der Kontext wichtig. Washingtons Gewaltverbrechensrate von 1.006 Straftaten pro 100.000 Einwohner würde an erster Stelle aller US-Bundesstaaten stehen - satte 180 Prozent höher als der nationale Durchschnitt und deutlich höher als europäische Hauptstädte wie Paris mit 180 Gewaltverbrechen oder Berlin mit 95 pro 100.000 Einwohner.

Die Mordrate von 26,6 pro 100.000 Einwohner im Jahr 2024 war die vierthöchste unter den US-Großstädten, fast sechsmal höher als die von New York City und viel höher als die der europäischen Städte im Durchschnitt. In Brüssel lag die Zahl bei 3,19 und war damit die zweithöchste in der EU.

Die Geschichte zeigt jedoch, dass die Entsendung von Truppen anstelle der regulären Polizei eine noch nie dagewesene Durchsetzung der präsidialen Autorität über die lokale Strafverfolgung in einer US-Großstadt darstellt.

Ist ein Anstieg der Kriminalität eine Form von Aufruhr?

Trumps Entscheidung, die Nationalgarde nach Washington zu holen, ist der bedeutendste Einsatz des Militärs zur Verbrechensbekämpfung im Inland seit der Bürgerrechtsära.

In der Vergangenheit war die Aktivierung der Nationalgarde auf Bundesebene für Verfassungskrisen, Naturkatastrophen oder Terrorismus reserviert - nicht für die routinemäßige Strafverfolgung.

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die Präsidenten die Truppen der Nationalgarde in erster Linie zur Durchsetzung der Bürgerrechte eingesetzt: zur Integration von Schulen, zum Schutz von Wahlrechtsmarschierern wie 1965 in Selma und als Reaktion auf Unruhen.

Die Unruhen in Los Angeles im Jahr 1992 waren bisher das letzte Mal, dass Truppen in nennenswerter Zahl zur Bekämpfung städtischer Gewalt eingesetzt wurden. Dies geschah jedoch nach weit verbreiteten zivilen Unruhen und nicht zur proaktiven Verbrechensbekämpfung.

Tatsächlich dreht sich die innenpolitische Rechtsdebatte im Wesentlichen darum, ob der US-Präsident einen Gesetzes-Akt mit einem anderen übertrumpfen kann.

In Kalifornien, wo die Proteste eskalierten, nachdem die Einwanderungsbehörde ICE und ihre Agenten illegale Einwanderer mit Vorstrafen ins Visier genommen hatten, war Trump kurz davor, sich auf das Aufstandsgesetz zu berufen, um die Nationalgarde einzusetzen.

Das Gesetz aus dem Jahr 1807, das auf Thomas Jefferson zurückgeht, wurde in der Geschichte der USA bisher knapp 30 Mal angewandt, vor allem bei Arbeitsunruhen und zur Durchsetzung von Aufhebungsanordnungen. Es stellt sich die Frage, ob die Berufung auf dieses Gesetz mit dem Posse Comitatus Act von 1878 kollidiert, der es Bundestruppen grundsätzlich untersagt, sich an der zivilen Strafverfolgung zu beteiligen.

Demonstranten wehren sich gegen Soldaten der kalifornischen Nationalgarde vor dem Bundesgebäude in der Innenstadt von Los Angeles, 14. Juni 2025 AP Photo

Im Fall von Kalifornien hat Trump das Aufstandsgesetz nicht in Anspruch genommen, da er sich auf Titel 10 des US-Gesetzbuchs berufen hat. Dieser besagt, dass der US-Präsident die Truppen einberufen kann, wenn "eine Rebellion oder die Gefahr einer Rebellion gegen die Autorität der Regierung der Vereinigten Staaten" besteht.

Ein Bundesrichter in Kalifornien hat jedoch entschieden, dass selbst die Entscheidung nach dem US-Gesetzbuch eine "schwerwiegende Verletzung" des Posse-Comitatus-Gesetzes darstellt. Die Krise, auf die die Armeereserven reagieren sollten, hatte keinen Punkt erreicht, an dem die zivile Strafverfolgung nicht mehr ausreichte.

In der Zwischenzeit sagte Trump, dass er dies in Erwägung ziehen würde, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und gegen Bedrohungen vorzugehen. Seiner Meinung nach gingen sie so weit, dass sie "inländischen Terrorismus" in Städten wie Baltimore, Oakland, Chicago, Memphis und zuletzt Portland beinhalteten.

In Washington nahm die Angelegenheit eine andere rechtliche Wendung. Dort berief sich Trump auf Abschnitt 740 des District of Columbia Home Rule Act (Gesetz über die Selbstverwaltung des District of Columbia), der noch nie zuvor angewendet wurde, um die Nationalgarde einzusetzen.

Nach Ansicht von Experten widersprechen diese Entscheidungen grundlegend der amerikanischen Tradition einer nicht-interventionistischen Bundesregierung, die die Einmischung des Militärs in zivile Angelegenheiten als Bedrohung für die Demokratie und die persönliche Freiheit betrachtet.

"In der amerikanischen Kultur haben wir immer, und das geht auf den 10. Zusatzartikel der Verfassung zurück, die Polizeiarbeit der niedrigstmöglichen lokalen Behörde vorbehalten. Und das ist Teil der amerikanischen Rechtstradition", sagte Lee. Sie hat die meiste Zeit ihrer Karriere in der professionellen militärischen Ausbildung verbracht und hochrangige Offiziere über nationale Sicherheitspolitik und Entscheidungsfindung unterrichtet.

"Das amerikanische Volk hat die inländische Strafverfolgung nicht als etwas angesehen, in das das Militär in irgendeiner Form involviert sein sollte", betonte sie.

Mark Cancian, Oberst der US-Marine im Ruhestand und leitender Berater des in Washington ansässigen Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS), erklärte Euronews, dass es der politische Charakter des Einsatzes sei, der den Zorn der Einwohner Washingtons erregt habe, und nicht die eigentlichen Truppen.

"Die Menschen haben diese Einsätze kritisiert, weil sie gegen den Willen der lokalen Regierung durchgeführt wurden", sagte Cancian.

"Außerdem wird die Verbrechensbekämpfung als Aufgabe der Polizei angesehen, und es gibt Bedenken, dass bewaffnete Soldaten bei der Anwendung tödlicher Gewalt einen Fehler machen könnten. Glücklicherweise ist das bisher nicht passiert", betonte er.

"Kritiker äußerten auch die Befürchtung, dass solche Einsätze zur Unterdrückung der politischen Opposition eingesetzt werden könnten. Auch das ist nicht geschehen. Obwohl diese Einsätze von großer politischer Bedeutung sind, ist die Zahl der Truppen gering, weniger als 1 Prozent der Gesamtstreitkräfte."

Unbekannte Waffen: "Das ist keine Glock"

Lex, der mit der EU in Brüssel zusammenarbeitete, als die Armee in verschiedenen europäischen Ländern eingesetzt wurde, um terroristische Bedrohungen zu bekämpfen, sagte, dass es einen bedeutenden Unterschied zwischen beispiellosen Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorakten und normaler Kriminalität gebe.

"Wenn man sich diese Einsätze in Europa anschaut, so fanden sie alle nach absolut schrecklichen Terroranschlägen statt", sagte er.

Er erinnerte an die tödlichen Terroranschläge 2015 in Paris, bei denen das Bataclan-Theater und andere Orte in der Stadt angegriffen wurden und 130 Menschen ums Leben kamen. Auch die Bombenanschläge auf Flughäfen und Metrostationen in Brüssel im Jahr 2016 waren einer der Gründe, warum Lex die Notwendigkeit eines Militäreinsatzes in europäischen Städten als nachvollziehbar bewertete.

In den USA seien Militäreinsätze nach dem Al-Qaida-Anschlag vom 11. September 2001, bei dem Tausende von Menschen getötet wurden, legitime Maßnahmen gewesen, so Ree und Lex.

Der Einsatz der Nationalgarde in Washington im Jahr 2025 sei jedoch eine ganz andere Sache, oder wie Ree sagte: "Das ist nicht normal".

"Die Prämisse dieses Einsatzes ist nicht [Terrorismus]. Es geht nicht darum, das amerikanische Volk vor Kräften zu schützen, die uns töten wollen", sagte Ree.

Die belgische Polizei und Soldaten der belgischen Armee stehen am 21. Juni 2016 am Tatort eines Bombenalarms in einer großen Einkaufsstraße in Brüssel Wache AP Photo

Mara lachte über die Kommentare und erklärte, dass die Truppen in Washington weitaus weniger einschüchternd seien als ihre europäischen Pendants.

Die europäischen Militärangehörigen auf den Straßen der großen Hauptstädte trugen alle automatische Gewehre. Im Gegensatz dazu wurden die Mitglieder der US-Nationalgarde zunächst unbewaffnet eingesetzt und durften erst später eine einfache Pistole tragen.

"Wissen Sie, wann immer ich in Europa war, trug die Polizei ziemlich legale Waffen", sagte Mara gegenüber Euronews. "Als Amerikaner denkt man sich: Wow, ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, aber das ist keine Glock."

"Die Nationalgarde sind buchstäblich Bürgersoldaten", betonte er.

Unterdessen schienen die Europäer weitgehend unbeeindruckt von Trumps Truppenaufmarsch in der Hauptstadt ihres Landes.

Auffallend ist, dass es in der internationalen Reaktion keine Erklärungen von führenden europäischen Politikern gab, die sich normalerweise zu wichtigen politischen Entscheidungen der USA äußern.

Brüssel, die Hauptstadt der Waffenkriminalität in Europa?

Dies könnte zum Teil auch daran liegen, dass in Europa militärische Einsätze in Städten unter völlig anderen rechtlichen Rahmenbedingungen stattfinden.

In Deutschland verbietet das Grundgesetz ausdrücklich die Einmischung des Militärs in innere Angelegenheiten, außer bei Naturkatastrophen.

Frankreichs Operation Sentinelle, die nach den Pariser Anschlägen von 2015 eingeleitet wurde, setzte bis zu 7.000 Soldaten ein, operiert aber strikt im Rahmen von Anti-Terror-Mandaten, die eine Benachrichtigung des Parlaments innerhalb von 15 Tagen und eine automatische Überprüfung alle sechs Monate vorschreiben.

Die Soldaten verfügen über spezielle Einsatzregeln für terroristische Bedrohungen und arbeiten an der Seite der einheimischen Polizei, anstatt diese zu ersetzen.

Belgien, Italien und das Vereinigte Königreich haben Soldaten zur Bekämpfung terroristischer Bedrohungen eingesetzt, aber diese Einsätze sind zeitlich begrenzt, bedrohungsspezifisch und unterliegen ebenfalls der parlamentarischen Kontrolle.

Die belgischen Einsätze folgen dem Gesetz über den Einsatz von Streitkräften von 1994, das für jeden Einsatz, der länger als 30 Tage dauert, die Zustimmung des Parlaments vorschreibt und das Militärpersonal auf bestimmte Unterstützungsaufgaben an der Seite der Polizei beschränkt.

Die in Brüssel ansässige EU-Beraterin für Außenpolitik, Stefania Benaglia, erklärte, dass die Unterschiede zwischen den USA und Europa nicht nur rechtlicher Natur sind.

"Es gibt einen wesentlichen Unterschied sowohl in der Ausrüstung als auch in der Rolle der Polizei innerhalb der Gesellschaft", sagte Benaglia gegenüber Euronews.

"Mit Ausnahme von Spezialeinheiten arbeiten die Polizeikräfte in Europa unter strengeren Vorschriften und haben nur begrenzten Zugang zu militärischer Ausrüstung", fügte sie hinzu.

"Europa stützt sich auch auf ein stärker zentralisiertes System der öffentlichen Sicherheit: nationale politische Behörden entscheiden über Einsätze, wobei die Befehlskette vertikal bis zum Präsidenten oder Premierminister verläuft".

Keines dieser Systeme kommt an das unbefristete, auf Verbrechen ausgerichtete Mandat des Washingtoner Einsatzes heran.

Doch das könnte sich ändern.

Die belgische Polizei durchsucht am 19. Dezember 2016 ein Gebiet im Stadtteil Schaerbeek in Brüssel AP Photo

Im September kündigte der belgische Verteidigungsminister Theo Francken Pläne an, mehr Armeeeinheiten in die Straßen der belgischen Hauptstadt zu schicken, um nicht-terroristische Kriminalität zu bekämpfen, insbesondere bei Drogenbekämpfungsoperationen.

Nach Angaben des belgischen Staatsanwalts Julien Moinil wurden zwischen Januar und Mitte August 57 Schießereien begangen und mehr als 7.000 Personen verhaftet - fast dreimal so viele wie im gesamten Jahr 2024.

Moinil, der im Juli selbst unter Polizeischutz gestellt wurde, nachdem er ernsthafte Drohungen von den in Brüssel operierenden Drogenkartellen erhalten hatte, behauptete, die Stadt sei eine Stadt, in der "jeder in Gefahr ist".

"Brüssel ist eine Katastrophe, was die Sicherheit angeht. Wir müssen die Kontrolle zurückerlangen", so Verteidigungsminister Francken.

Die europäischen Hauptstädte stünden unter starkem Sicherheitsdruck, sagte auch Benaglia. "In Europa gibt es in vielen Hauptstädten - angefangen bei Brüssel - eine laufende Debatte über die Sicherheit. Schießereien im Zusammenhang mit Drogenbanden haben ein Rekordniveau erreicht, obwohl sie im Vergleich zu den Vereinigten Staaten ein anderes Ausmaß haben", sagte sie.

"Dieser Anstieg hat Diskussionen darüber ausgelöst, ob die Überwachung ausgeweitet und die Patrouillen in städtischen Gebieten verstärkt werden sollen. Während der anhaltende Trend in den USA diese Debatten wahrscheinlich beeinflussen wird, gibt es auf beiden Seiten des Atlantiks erhebliche Unterschiede bei den politischen Motiven, die die Gewalt - und ihre Reaktion - antreiben.

Die Pläne sind beim Bürgermeister der Stadt, der sie als "nicht sinnvoll" bezeichnete, und bei den Gewerkschaften der Armee auf Bestürzung gestoßen, wenn auch nicht aus den gleichen Gründen wie in Washington.

In den USA ist der demokratische Schattensenator Akit Jain der Meinung, dass der Einsatz der US-Nationalgarde ein "Medientrick" sei, der von dem ablenken solle, was die Demokraten als einen umfassenderen Einsatz der Bundesregierung ansehen.

Washington: Eine andere Art von Hauptstadt

Im Gegensatz zu anderen Bundeshauptstädten - wo Kanadas Hauptstadt Ottawa Teil von Ontario bleibt, Brüssel eine regionale Vertretung beibehält und London Abgeordnete wählt - existiert in Washington ein demokratisches Vakuum, das durch den aktuellen Einsatz noch verschärft wird.

Da Washington eher ein Bundesdistrikt als ein Bundesstaat ist, hat es keine stimmberechtigten Vertreter auf nationaler Ebene, obwohl es Bundessteuern zahlt und im Militär dient.

Die Einwohner Washingtons zahlen pro Kopf mehr Bundessteuern als jeder andere Bundesstaat, haben aber kein Mitspracherecht bei der Bestätigung des Obersten Gerichtshofs, der Ernennung von Kabinettsmitgliedern oder ausländischen Botschaftern, die in ihrer Stadt Dienst tun.

Jain bekleidet kein Amt in der US-Bundesregierung und hat keinen Zugang zum eigentlichen US-Senat.

Die Vertretung der 700.000 Einwohner der US-Hauptstadt komme daher einer "Lobbyarbeit" gleich, so Jain: Washington hat erst seit 1974 einen stimmberechtigten Stadtrat, und die nationale Regierung muss immer noch jedes von ihr verabschiedete Gesetz ratifizieren.

"Wenn man sich Paris, Brüssel oder London anschaut, haben sie alle eine Vertretung in der nationalen Legislative und somit ein Mitspracherecht bei dem, was in ihren Städten passiert", schloss Jain verärgert.

"Wenn jede andere Demokratie auf der Welt herausgefunden hat, wie sie den Einwohnern ihrer Hauptstadt eine Vertretung geben kann, dann können wir das auch."

Polizeibeamte warten auf dem Parlamentsplatz auf eine Demonstration der Gruppe AP Photo

Mit Blick auf die derzeitige Situation sagte Jain: "Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung das nicht unbegrenzt durchhalten kann."

Er zuckte unsicher mit den Schultern, denn der Präsident hatte eine vollständige Übernahme der Stadt durch den Bund angekündigt, falls die Behörden seinen Anordnungen zur Strafverfolgung nicht nachkämen, und behielt die vollständige Kontrolle über die Nationalgarde in Washington.

Ein Vertreter der Joint Task Force, die die Truppen beaufsichtigt, antwortete auf die Anfrage von Euronews, dass "wir keine Interviews geben können, da die Mitglieder des Dienstes sich auf die Mission konzentrieren, die zivilen Behörden zu unterstützen".

Zurück auf den Straßen der Stadt wurden viele Soldaten der Nationalgarde für Verschönerungsprojekte rund um Washingtons Parks eingesetzt und sammelten systematisch den von den Einwohnern hinterlassenen Müll ein.

Einige saßen im Schatten des Lincoln Memorials, dem Wahrzeichen der Hauptstadt, und machten eine Pause vom Stehen in der Sonne inmitten der schwülen Hitze Washingtons.

Am Hauptbahnhof Union Station war ein Angehöriger der US-Nationalgarde, der seine Waffe in der Hand hielt, gesprächsbereit, aber das Gespräch war kurz. Er sagte, er sei aus Georgia gekommen. Auf die Frage, ob er glaube, dass er lange in Washington bleiben werde, zuckte der junge Mann ebenfalls mit den Schultern.