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Trump möchte Krieg beenden und könnte Tomahawk-Raketen in die Ukraine schicken

Präsident Donald Trump gestikuliert auf der Treppe der Air Force One, während er an Bord geht
Präsident Donald Trump gestikuliert auf der Treppe der Air Force One, während er an Bord geht Copyright  Luis M. Alvarez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Copyright Luis M. Alvarez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Von Euronews/HF
Zuerst veröffentlicht am
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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er brauche eine "echte Luftabwehr" und Langstreckenfähigkeiten, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin unter Druck zu setzen.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass er Tomahawk-Langstreckenraketen in die Ukraine schicken könnte.

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Der US-Präsident machte die Ankündigung an Bord der Air Force One auf seinem Weg in den Nahen Osten. Er fügte jedoch hinzu, dass er zunächst mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin darüber sprechen wolle.

"Ich werde mit ihm darüber sprechen. Ich werde ihm vielleicht sagen: "Hören Sie, wenn dieser Krieg nicht zur Ruhe kommt, werde ich ihnen Tomahawk-Raketen schicken' Die Tomahawk ist eine unglaubliche Waffe, eine wirksame Angriffswaffe. Ich könnte ihnen sagen, dass wir das tun können, wenn der Krieg nicht zur Ruhe kommt. Wir werden es vielleicht nicht tun, aber wir können es tun. Ich denke, es ist angemessen, diese Frage zu stellen. Ich möchte, dass der Krieg beendet wird", sagte er.

Der ukrainische Präsident bestätigte am Sonntag, dass er mit Donald Trump telefoniert habe. Wolodymyr Selenskyj sagte, er brauche eine "echte Luftverteidigung" und Langstreckenfähigkeiten, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin unter Druck zu setzen.

"Ich habe in den letzten Tagen zweimal mit Präsident Trump gesprochen. Wir arbeiten eng mit den Vereinigten Staaten zusammen, um unsere Luftverteidigung und unsere Verteidigungskapazitäten zu stärken. Insbesondere bitten wir um Patriot-Raketen und andere Langstreckensysteme für unsere aktiven Operationen. Wir spüren, dass Russland befürchtet, dass Washington uns mit Tomahawk-Raketen beliefern wird. Das zeigt, dass diese Art von Druck wirksam sein kann, um Frieden zu schaffen".

Putin hat bereits angedeutet, dass eine Lieferung von Langstreckenraketen durch die USA an die Ukraine die Beziehungen zwischen Moskau und Washington ernsthaft beeinträchtigen könnte.

Trump hat sich in den letzten Wochen deutlicher geäußert und eine durchsetzungsfähigere Taktik gegenüber Putin angewandt, seit sich der russische Präsident weigert, direkt mit Selenskyj zu verhandeln.

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