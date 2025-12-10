Russland hat Drohnen in Transnistrien eingesetzt. Dies berichteten mehrere ukrainische Quellen, darunter LIGA.net, unter Berufung auf ihre Quellen in der Hauptdirektion für Nachrichtendienste der Ukraine. Russland erkennt Transnistrien nicht offiziell als unabhängigen Staat an.

WERBUNG WERBUNG

Ukrainische Medien und soziale Netzwerke schreiben von einer spürbaren Aktivierung der Russen in Transnistrien - sie berufen Reservisten ein, legen vorhandene Waffen außer Dienst, verlegen Spezialagenten in die Region und eröffnen Zentren, in denen UAV-Piloten ausgebildet werden. "Moskau schafft Spannungspunkte an der Grenze zu den südlichen Regionen der Ukraine - das Risiko, dass Sabotagegruppen ukrainisches Territorium betreten, wächst", zitierten die Medien ihre Gesprächspartner.

Über den Verdacht, dass Moskau Transnistrien in den Krieg hineinziehen will, wurde Ende September von Alexander Bujorian, dem Bürgermeister der moldawischen Stadt Leova und Führer der pro-europäischen Partei Liga der Städte und Gemeinden, berichtet. In einem Interview auf dem YouTube-Kanal des Journalisten Dmitry Gordon sagte er am 23. September: "Nach unseren Informationen versucht Russland, die Produktion von Drohnen auf dem Gebiet von Transnistrien zu organisieren. Wir haben konkrete Namen von zwei Fabriken in Tiraspol. Die Rede ist von 'Moldavizolit' und 'Electromash'."

Ist Moldawien als Nächstes dran?

Die kremlnahe Zeitung Komsomolskaja Prawda bezeichnete in ihrer russischsprachigen Ausgabe für Moldawien die Informationen über die Drohnenproduktion in Transnistrien als "Fälschung" und "Unsinn".

Transnistrien ist eine Region der Republik Moldawien außerhalb der Kontrolle von Chisinau am Ostufer des Dnjestr, deren Bevölkerung mehrheitlich russischsprachig ist. Bereits vor dem Zusammenbruch der UdSSR kam es zwischen den Behörden der sowjetischen Republik Moldawien und den transnistrischen Führern zu Widersprüchen in einer Reihe von politischen Fragen, darunter auch die Staatssprache. Nach einem bewaffneten Konflikt zogen 1992 russische Truppen in die Region ein. Seitdem ist die Region eingefroren, und es wurde eine nicht anerkannte transnistrische Moldauische Republik ausgerufen. Chisinau hält die Anwesenheit des russischen Kontingents in Transnistrien für illegal und fordert den Rückzug; Moskau ignoriert diese Forderungen.