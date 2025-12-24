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Flüssiggas-Tankwagen explodiert auf Autobahn bei Neapel

Bild der Explosion des Flüssiggastankers auf der Autobahn A1 Mailand-Neapel
Bild der Explosion des Flüssiggastankers auf der Autobahn A1 Mailand-Neapel Copyright  cleared
Copyright cleared
Von Arnold KOKA
Zuerst veröffentlicht am
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Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr waren nach der Explosion bei Teano vor Ort und evakuierten vorsorglich zwei Raststätten. Die Strecke wurde an diesem Mittwochmorgen wieder freigegeben. Es gab keine Verletzten.

Ein mit Flüssiggas beladener Tankwagen ist am Dienstagnachmittag auf der italienischen Autobahn A1 Mailand-Neapel bei Teano in Kampanien nach einem Auffahrunfall mit einem zweiten Lastkraftwagen in Brand geraten und explodiert.

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Der Unfall ereignete sich in einem Abschnitt zwischen zwei Raststätten. Diese wurden von den Rettungskräften evakuiert. Der Tankwagen explodierte während der Rettungsarbeiten und verursachte Schäden an der Fahrbahn. Verletzt wurde niemand.

Ein auf X veröffentlichtes Video der Feuerwehr zeigte Bilder von der Explosion.

Videos von der Explosion wurden auch von mehreren Nutzern auf X geteilt.

Die Feuerwehr dämmte die Flammen ein und löschte den Restbrand. Die Autobahn blieb für die Dauer der Rettungs- und Säuberungsarbeiten gesperrt.

Der Abschnitt wurde an diesem Mittwochmorgen wieder freigegeben. "Kurz nach 5.00 Uhr morgens wurden auf der A1 Mailand-Neapel drei Fahrspuren auf dem Abschnitt zwischen Capua und Caianello in Richtung Neapel vollständig wiederhergestellt", teilte Autostrade per l'Italia in einer Erklärung mit.

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