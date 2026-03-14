Fürst Albert von Thurn und Taxis nach Rallye-Unfall im Krankenhaus

Es war die vierte Prüfung der Rebenland Rallye 2026 in der österreichischen Steiermark: Der deutsche Adelige Fürst Albert von Thurn und Taxis verlor auf der Panoramastraße in Pößnitz die Kontrolle über seinen Skoda Fabia RS Rally2, kam von der Strecke ab und stürzte etwa 50 Meter in die Tiefe.

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Albert Thurn und Taxis Anfang März mit seiner Copilotin Sara Hain. Instagram/Rebenland Rallye

Sein genauer Gesundheitszustand ist noch unklar, erklärte ein Sprecher. Thurn und Taxis selbst habe jedoch gesagt, dass er "sieben Schutzengel" gehabt habe. Seine Co-Pilotin Jara Hain postete inzwischen auf Instagram, dass es beiden "trotz der Umstände" gut gehe. Der 42-Jährige und seine Copilotin mussten in ein Krankenhaus geflogen werden.

Direkt nach dem Unfall klagte Albert von Thurn und Taxis über starke Schmerzen im Lendenwirbelbereich. Gloria von Thurn und Taxis, die Mutter des zwölften Fürsten, teilte der Mediengruppe Bayern auf Anfrage mit: "Gott sei Dank ist keine Operation nötig."

Glimpflich ausgegangen dank "Sicherheitskäfig"

Das Fahrzeug wurde mithilfe eines Krans geborgen. Der Veranstalter betonte, dass dem Sicherheitskäfig, der in allen Rennwagen eingebaut ist, zu verdanken sei, dass nicht Schlimmeres passiert sei.

Albert II. von Thurn und Taxis ist ein deutscher Adliger, Unternehmer und Rennfahrer. Er ist das Oberhaupt des historischen Hauses Thurn und Taxis und lebt in Regensburg.

Das Haus Thurn und Taxis ist ein altes deutsches Adelsgeschlecht, das im 16. Jahrhundert u. a. durch die Leitung des Postwesens im Heiligen Römischen Reich reich wurde. Albert entstammt einer Linie mit Verbindungen zu mehreren europäischen Dynastien.

Neben seiner Rolle als Familienoberhaupt ist Albert ein begeisterter Motorsportler. Er war u. a. Vize‑Meister in der ADAC GT Masters und gewann 2010 den Meistertitel in dieser Rennserie. Seit vielen Jahren nimmt er an Rallyes teil.