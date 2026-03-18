Die anhaltenden Angriffe Israels haben im Libanon eine schwere humanitäre Krise ausgelöst. Sie könnte sich zu einer Lage entwickeln, die der im Gazastreifen ähnelt, warnte Tom Fletcher, Beigeordneter UN-Generalsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinator, im Gespräch mit Euronews.

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„Ich habe tatsächlich Angst, dass der Libanon das nächste Gaza werden könnte“, sagte der UN-Nothilfekoordinator in der Euronews-Sendung Zwölf Minuten mit.

„Diese Sorge habe ich, weil einige israelische Minister bereits in immer kriegerischerem Ton darüber sprechen, was sie mit dem Libanon vorhaben.“

Die israelischen Angriffe konzentrieren sich bislang vor allem auf den Süden des Libanon und die südlichen Vororte Beiruts.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, vertriebene Libanesinnen und Libanesen dürften erst zurückkehren, wenn die Sicherheit der Bevölkerung im Norden Israels gewährleistet sei. Diese Aussage weckt Erinnerungen an Gaza.

Unterdessen sagte Israels Finanzminister Bezalel Smotrich, die südlichen Vororte Beiruts könnten in einen Zustand versetzt werden, der an Chan Yunis im Gazastreifen erinnere. Die Stadt war, wie Satellitenbilder im vergangenen Jahr zeigten, im Krieg Israels gegen die Hamas nahezu vollständig zerstört worden.

Der Libanon wurde vor rund zwei Wochen in den Konflikt hineingezogen, als die von Iran unterstützte Hisbollah Raketen auf Israel abfeuerte. Sie sprach von Vergeltung für die Tötung des früheren geistlichen Oberhaupts Irans, Ayatollah Ali Khamenei, bei einem israelischen Luftangriff. Die Raketenangriffe auf Israel verletzten Zivilisten und beschädigten Wohnhäuser.

Israel bezeichnete die Hisbollah-Angriffe als Rechtfertigung für eine neue Offensive gegen die Miliz. Die Operation solle andauern, bis die Organisation entwaffnet sei, hieß es. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wirft dem Libanon vor, seiner Verpflichtung zur Entwaffnung der Hisbollah aus dem Waffenstillstandsabkommen vom November 2024 nicht nachzukommen.

Am Montag begann die israelische Armee im Süden des Libanon mit „begrenzten und gezielten Bodenoperationen“. Nach eigenen Angaben hatte sie zuvor massive Luftangriffe geflogen und Artilleriefeuer eingesetzt, bevor Bodentruppen vorrückten.

Beobachter fürchten, dass dies in eine israelische Besetzung des Südens münden könnte. Vertreter des ultrarechten Lagers in der Regierungskoalition plädieren offen für eine Sicherheitszone im Süden des Libanon.

Nach Angaben der libanesischen Behörden wurden durch die israelischen Angriffe mehr als 900 Menschen getötet. Mehr als eine Million Menschen – etwa jede fünfte Person im Land – sind auf der Flucht.

Viele verlassen ihre Häuser wegen verpflichtender Evakuierungsanordnungen des israelischen Militärs. Nach Angaben des Norwegischen Flüchtlingsrats umfassen diese Anordnungen inzwischen mehr als 1.470 Quadratkilometer, rund 14 Prozent des Staatsgebiets.

In Stellungnahmen ließ die israelische Armee erkennen, dass Zivilpersonen, die in den betroffenen Gebieten bleiben, als Ziele gelten. Nach dem humanitären Völkerrecht gilt es als unzulässig, ganze Zonen für wahllose Angriffe freizugeben. Ähnliche Taktiken setzte die Armee bereits im Gazastreifen ein.

„Die Realität ist: Israel weist Zivilisten an, riesige Teile des Landes zu verlassen“, erklärte Fletcher. „Für sie bleibt kaum noch ein Ort, an dem sie Zuflucht finden können.“

Er fügte hinzu, die Luftangriffe zerstörten zunehmend zivile Infrastruktur. „Wir sehen enorme Schäden in Wohngebieten. Besonders das Gesundheitswesen ist betroffen. Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben mich am Montag über die Zahl der Krankenhäuser und Kliniken informiert, die bereits getroffen wurden.“

Israel betont, man greife nur Ziele mit Verbindung zur Hisbollah an und ordne vor jedem Einsatz Evakuierungen an.

UN-Einsatz im Libanon wird immer gefährlicher

Fletcher warnte, die Arbeit der Vereinten Nationen im Libanon werde immer riskanter, ebenso die Unterstützung für die Bevölkerung.

„Wir wollten einen Hilfskonvoi in den Süden des Libanon bringen … mussten aber umkehren, weil es zu gefährlich war“, sagte er. „In der vergangenen Woche haben wir zudem eine Kollegin oder einen Kollegen verloren. Unsere Blauhelme sind dort, um tatsächlich den Frieden zu sichern. Jetzt brauchen wir dringend eine Deeskalation von allen Seiten.“

Libanons Präsident Joseph Aoun kritisierte die Angriffe der Hisbollah auf Israel und rief Anfang dieses Monats zu direkten Verhandlungen mit Israel auf – Teil eines Plans, die Eskalation zu beenden. Es war das erste Mal seit der israelischen Invasion von 1982 während des libanesischen Bürgerkriegs, dass der Libanon solche Gespräche verlangte.

Fletcher nannte dies eine „sehr interessante Entwicklung“.

„Die libanesische Regierung selbst fordert direkte Verhandlungen mit Israel – das hat es bisher nicht gegeben“, sagte er. Darin sieht Fletcher einen möglichen Weg zum Frieden.

„Hier liegt die Chance, die Beziehungen in der Region neu zu ordnen. Der Weg dahin führt aber über Dialog und Diplomatie, nicht über weitere brutale Gewalt.“

Allerdings verlangt der Libanon ein Ende der Kämpfe, bevor Gespräche beginnen. Das schmälert die Erfolgsaussichten. Israel hat auf das Angebot aus Beirut bislang nicht reagiert.

Washington, das sich unter Präsident Donald Trump in mehreren Konflikten als wichtiger Vermittler positioniert hat, ist derzeit vor allem mit den regionalen Auswirkungen des Krieges und den Folgen für die Weltwirtschaft beschäftigt.

Gleichzeitig steige der Bedarf an humanitärer Hilfe rasant, Hilfsorganisationen stoßen aber zunehmend auf Hürden, so Fletcher.

„Wir erleben eine weitere Krise, weil wir unsere Güter nicht durch die Straße von Hormus bringen können“, sagte er. Die Blockade dieser wichtigen Schifffahrtsroute treibe auch die Preise für Düngemittel in die Höhe – und damit die Kosten für Nahrungsmittel.

„Viele sprechen von unvorhersehbaren Folgen dieses Konflikts, doch sie waren durchaus absehbar. Wir wissen genau, wie sehr wir für den Handel und für humanitäre Lieferungen auf die Straße von Hormus angewiesen sind“, erklärte Fletcher.

„Seit der erneuten Eskalation im Nahen Osten ist unser Zugang zum Gazastreifen weiter eingeschränkt. Es ist erneut nur ein einziger Grenzübergang geöffnet. Das bedeutet: weniger Lastwagen, weniger Hilfe, weniger Lebensmittel, weniger Wasser und weniger Unterkünfte.“

Hinzu kommen drastische Kürzungen bei der Finanzierung der Vereinten Nationen. Die USA haben in den vergangenen Monaten angekündigt, nur noch zwei Milliarden Dollar für humanitäre UN-Hilfe bereitzustellen – nach zuvor bis zu 17 Milliarden Dollar. Außerdem zogen sie sich aus 31 UN-Einrichtungen zurück.

„Die Lage ist brutal. Wir versuchen, so viele Leben wie möglich zu retten, aber ohne Planungssicherheit und ohne Garantie für die nötigen Mittel“, sagte Fletcher. „Ich bin ständig in Afghanistan, im Südsudan, in der Ukraine und in Darfur unterwegs, besuche Projekte, von denen ich weiß, dass sie schließen müssen, und treffe Menschen, von denen ich weiß, dass sie sterben werden.“