Mindestens 66 Tote nach Absturz eines kolumbianisches Militärflugzeugs

Mindestens 66 Menschen sind am Dienstag beim Absturz eines Hercules-Flugzeugs der kolumbianischen Luftwaffe um Leben gekommen, Dutzende sind verletzt, einige davon schwer. Insgesamt waren 128 Personen an Bord der Maschine, die Truppen der Sicherheitskräfte transportierte, wie Verteidigungsminister Pedro Arnulfo Sanchez erklärte.

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Das Flugzeug war kurz nach dem Start in Puerto Leguízamo im Departement Putumayo im Süden des Landes abgestürzt. Das Verteidigungsministerium hat „einen Angriff durch illegale Akteure“ ausgeschlossen. Die Behörden untersuchen die Unfallursachen, während die Rettungsarbeiten weitergehen und mehrere Personen noch vermisst werden.

"Mit großem Bedauern muss ich mitteilen, dass ein Hercules-Flugzeug unserer Luftwaffe beim Start in Puerto Leguízamo (Putumayo) einen tragischen Unfall erlitten hat, während es Truppen unserer Streitkräfte transportierte", so Minister Sanchez.

Ein General der kolumbianischen Streitkräfte, Hugo Alejandro López Barreto, erklärte, dass vier Soldaten weiterhin vermisst würden. „Leider sind infolge dieses tragischen Unfalls 66 unserer Soldaten ums Leben gekommen“, sagte er. „Derzeit liegen uns weder Informationen noch Hinweise darauf vor, dass es sich um einen Angriff einer illegalen bewaffneten Gruppe gehandelt hat.“

In einem in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Video erklärte der stellvertretende Bürgermeister Carlos Claros, dass die Leichen der Opfer in die Leichenhalle der kleinen Gemeinde gebracht worden seien und dass die beiden einzigen Kliniken vor Ort die Verletzten versorgt hätten, bevor sie auf dem Luftweg in größere Städte gebracht wurden. Puerto Leguízamo liegt in Putumayo, einer Provinz im Amazonasgebiet, die an Ecuador und Peru grenzt.

Unklarheit über die Ursachen und die Zahl der Opfer

Obwohl die Ursachen des Unglücks noch unbekannt sind, hat Präsident Gustavo Petro schnell darauf hingewiesen, dass mangelnde Investitionen in militärische Ausrüstung die Erneuerung der Ausrüstung der Streitkräfte aufgrund „bürokratischer Schwierigkeiten“ verzögert hätten.

„Die Erneuerung der Bewaffnung der Streitkräfte ist seit Jahren eine Entscheidung meiner Präsidentschaft“, betonte der Präsident in einer Nachricht, in der er einen Tweet des Journalisten von „Blu Radio“, Ricardo Ospina, retweetete, in dem die ersten Bilder des Unfalls zu sehen sind.

„Wenn zivile oder militärische Verwaltungsbeamte dieser Herausforderung nicht gewachsen sind, müssen sie entlassen werden.“