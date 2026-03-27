Papst Leo XIV. reist am Samstag in das Fürstentum Monaco und wird damit der erste Papst seit fast fünf Jahrhunderten, der die Mittelmeer-Enklave besucht.

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Vatikan-Sprecher Matteo Bruni erklärte, der Besuch biete dem US-Papst die erste wirkliche Gelegenheit, sich an ganz Europa zu wenden.

„In der Bibel spielen gerade die Kleinen eine entscheidende Rolle“, sagte Bruni.

Monaco gehört zudem zu den wenigen europäischen Staaten, in denen der Katholizismus Staatsreligion ist. Und Fürst Albert II. von Monaco hat kürzlich einen Vorschlag zur Legalisierung der Abtreibung abgelehnt und verwies auf die wichtige Rolle des Katholizismus in der monegassischen Gesellschaft.

Die Entscheidung war weitgehend symbolisch, denn der Schwangerschaftsabbruch ist in Frankreich ein verfassungsmäßiges Recht. Frankreich umschließt das nur 2,2 Quadratkilometer große Küstenfürstentum vollständig.

Bruni sagte, der „Schutz des Lebens“ werde eines der Themen des eintägigen Besuchs Leos am Samstag sein. Er betonte jedoch, dass der Papst das Thema in einem weiteren Zusammenhang des Schutzes allen Lebens sieht, auch in Kriegs- und Konfliktgebieten.

Unerwartetes Reiseziel

Das Programm sieht ein vertrauliches Treffen im Palast mit Albert und Prinzessin Charlène von Monaco vor, ein Treffen mit der katholischen Gemeinde in der Kathedrale und einen Gottesdienst im Stadion.

Albert hatte Leo am 17. Januar im Vatikan getroffen und ihn eingeladen, das Fürstentum zu besuchen.

Die Reise nahm rasch Gestalt an und löste Fragen über die Wahl Monacos als erstes europäisches Ziel aus – eines erblichen, konstitutionellen Fürstentums. Auch Papst Franziskus besuchte oft kleine Staaten, doch der Prunk des Fürstentums hätte ihn vermutlich eher abgeschreckt.

„Fragen zu stellen ist unvermeidlich“, räumte Abt Christian Venard ein, Sprecher der Diözese Monaco. „Ist es wirklich der richtige Ort für einen Papst, ein Fürstentum zu besuchen, das – etwas karikierend – als Paradies für Milliardäre gilt, auch wenn das Teil der Realität Monacos ist? Ich denke, das zeigt eine gewisse innere Freiheit des Papstes“, sagte er der Nachrichtenagentur Associated Press.

Tatsächlich gibt es gute Gründe für den Besuch: Seit 488 Jahren war kein Papst mehr in Monaco, zuletzt Papst Paul III. im Jahr 1538. Das Fürstentum zählt rund 38.000 Einwohnerinnen und Einwohner, ist mehrheitlich katholisch und sehr international: Nur ein Fünftel der Bewohner besitzt die Staatsbürgerschaft Monacos.

Kurzer, aber symbolträchtiger Besuch

Leo bleibt knapp neun Stunden in Monaco. Wegen der kurzen Distanz kann er mit dem Hubschrauber hin- und zurückfliegen. Der Besuch ist jedoch hochsymbolisch, denn er bringt die Staats- und Regierungschefs der beiden kleinsten Staaten der Welt zusammen, um über einige der wichtigsten Fragen auf globaler Ebene zu sprechen.

Russlands Krieg in der Ukraine dauert an, und auch der Konflikt, in den die USA und Israel im Iran verwickelt sind, weitet sich aus. Leo wird daher voraussichtlich seinen Appell zu Frieden und Dialog erneuern.

„Das Fürstentum fördert Dialog und Vermittlung und dient als Labor für Frieden, soziale Freundschaft und einen verantwortungsvollen Umgang mit Einfluss und Reichtum“, sagte Bruni.

Damit spielte er auf die finanzielle Unterstützung Monacos für Initiativen zugunsten der Christinnen und Christen im Nahen Osten an. Dazu gehört die Beteiligung an der Aliph-Stiftung, die vor allem Kirchen und andere kulturell bedeutende Stätten wieder aufbaut oder restauriert, die in Konflikten beschädigt oder zerstört wurden.