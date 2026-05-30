Die USA und der Iran verhandeln über einen 60-tägigen Waffenstillstand. Newsweek hat fünf mögliche Szenarien für den Verlauf des US-Krieges gegen den Iran veröffentlicht. Die Frage: Wird die Islamische Republik US-Präsident Donald Trump Zugeständnisse machen oder sich für den Kampf entscheiden?

WERBUNG WERBUNG

Erstes Szenario: Trumps Wiederaufnahme des Krieges

In dem Bericht wird argumentiert, dass die Meinungsverschiedenheiten über das Atomdossier die US-Regierung dazu veranlassen könnten, auf militärischen Druck zurückzugreifen, um die iranischen Unterhändler zum Dialog zu zwingen und Ergebnisse zu erzielen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass der Slogan von "härteren Schlägen" zu einer ständigen Prüfung wird, die Trump ständig unter Beweis stellen muss, um die Glaubwürdigkeit seiner Drohungen aufrechtzuerhalten.

Die Zeitschrift ist der Ansicht, dass jede neue Bombardierungskampagne zu einer begrenzten Einigung in Bezug auf die Freiheit der Schifffahrt oder Inspektionsmechanismen führen könnte, bevor eine umfassendere Einigung in der Atomfrage erzielt wird.

Zweites Szenario: Gegenseitige Zugeständnisse

Newsweek geht davon aus, dass die Zugeständnisse Teherans das günstigste Szenario für die Weltwirtschaft darstellen würden. Dies könnte als "gegenseitige Deeskalation" mit Hilfe von Vermittlern wie Pakistan und Katar dargestellt werden, indem Vereinbarungen über das Atomprogramm oder die Seeschifffahrt formuliert werden, die beide Seiten zufrieden stellen.

Der Bericht stellt fest, dass der Iran ein starkes Interesse an Verhandlungen hat, nachdem die Spannungen im Golf die Schifffahrt unterbrochen und die Energiepreise in die Höhe getrieben haben, was die iranische Wirtschaft unter Druck gesetzt hat. Aber auch Trump könnte sich gezwungen sehen, ein weniger ideales Abkommen zu akzeptieren, zumal die Ölpreise stark auf über 111 Dollar für die Sorte Brent gestiegen sind, was sich im Vorfeld der Zwischenwahlen negativ auf die US-Verbraucher auswirkt.

Für den Erfolg dieses Szenarios ist jedoch eine Formel erforderlich, die dem Iran nicht das Gefühl gibt, dass er "kapituliert" hat, und die Trump gleichzeitig die Möglichkeit gibt, Ergebnisse zu verkünden.

US-Präsident Donald Trump vor dem Besteigen der Air Force One in Peking, Freitag, 15. Mai 2026. AP Photo/Mark Schiefelbein

Drittes Szenario: Die Rückkehr des Krieges im Rahmen einer kalkulierten Berechnung

Das Szenario, das die Zeitschrift als "das wahrscheinlichste" bezeichnet, ist ein Teufelskreis aus US-Angriffen, iranischen Reaktionen, Unterbrechung der Schifffahrt und einer Rückkehr zur Vermittlung, wobei jede Seite behauptet, die Situation unter Kontrolle zu haben.

Trotz der militärischen Überlegenheit der USA weist Newsweek darauf hin, dass der Iran keine militärische Parität braucht, um Washingtons Interessen zu schaden, da es ausreicht, die Straße von Hormuz geschlossen oder instabil zu halten, um den Kampf in einen wirtschaftlichen Zermürbungskrieg zu verwandeln.

Der Iran wäre dann mit sinkenden Exporten und Druck auf den Energiesektor konfrontiert, während Washington mit steigenden Energiepreisen, Druck von Verbündeten und wachsenden Fragen zu den Kosten eines offenen Krieges konfrontiert wäre. Im weiteren Verlauf der Konfrontation wird sich die Krise allmählich von einem Test der militärischen Stärke zu einem Test der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit entwickeln.

Viertes Szenario: Direkter Eintritt der Golfstaaten in den Krieg

Dies ist laut Newsweek das gefährlichste Szenario, bei dem die Golfstaaten nicht nur die Schläge abfedern, sondern offen an der Seite der Vereinigten Staaten in den Krieg eintreten. Dies würde bedeuten, dass sich der Konflikt zu einem umfassenden regionalen Krieg ausweitet, mit all den damit verbundenen menschlichen und wirtschaftlichen Kosten.

Das Magazin bezieht sich auf Berichte über direkte Angriffe auf den Iran, die den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien zugeschrieben werden, obwohl keines der beiden Länder offiziell die Verantwortung übernommen hat. Die Spannungen verschärften sich, nachdem ein Gebiet in der Nähe des Atomkraftwerks Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Drohnen angegriffen wurde, was die Golfstaaten zu einer stärkeren Rechtfertigung für eine Reaktion oder Unterstützung der US-Operationen veranlasste.

Die direkte Beteiligung von Verbündeten aus den Golfstaaten wird Trumps politischen Handlungsspielraum einschränken, da die Verwaltung von Allianzen Teil des Krieges selbst werden wird.

Ein Containerschiff liegt vor Anker, während ein kleines Boot in der Straße von Hormuz vor Bandar Abbas, Iran, vorbeifährt, Samstag, 2. Mai 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Fünftes Szenario: Waffenstillstand hält und Druck wird aufrechterhalten

Der Bericht geht davon aus, dass dieses Szenario zwar weniger dramatisch, aber dennoch am folgenreichsten sein könnte. Der Waffenstillstand könnte nominell halten, während der Druck durch die Blockade, die Krise in der Straße von Hormuz,Sanktionen und Sicherheitsbedrohungen aufrechterhalten wird.

Er meint, dass dieser Weg für Trump der günstigste sein könnte, da er die Aufrechterhaltung des Drucks ermöglicht, ohne dass eine unmittelbare Entscheidung über Krieg oder Frieden getroffen werden muss. Im Gegenzug sähe sich der Iran jedoch mit einer Verschärfung der Krise konfrontiert, da sich die Öllager füllen und die Einnahmen sinken, wodurch die Fähigkeit des Landes, Gehälter und öffentliche Dienstleistungen zu finanzieren, gefährdet wäre.

Er warnt davor, dass diese Situation zu dem "seltsamsten aller Szenarien" führen könnte, nämlich der Fortsetzung des Krieges, während alle ihn weiterhin als "Waffenstillstand" bezeichnen.