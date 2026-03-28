Studie: Russen glauben stärker an übernatürliche Kräfte

Die Russen glauben fest an übernatürliche Kräfte, magische Praktiken und Fabelwesen - und in einer Zeit, in der sich das Land im Krieg mit der Ukraine befindet, wird dieser Glaube nur noch stärker. Das geht aus den Ergebnissen einer Umfrage (Quelle auf Russisch) des Allrussischen Zentrums für Meinungsforschung (VTsIOM) hervor.

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Demnach haben sich 85 Prozent der Russen mindestens einer magischen Praxis zugewandt, und 81 Prozent glauben an die Existenz übernatürlicher Wesenheiten.

So haben 59 % der Umfrageteilnehmer "heilige Quellen besucht, um Wasser zu schöpfen, das besondere Heilkräfte besitzt". Mehr als die Hälfte (52 %) hat Horoskope gelesen, astrologische Vorhersagen gemacht oder sich von einem Astrologen beraten lassen.

37 % der Russen haben mit Hilfe von Karten, Kaffeesatz, Kerzen und anderen Methoden versucht, die Zukunft zu erfahren. Etwa die gleiche Anzahl der Befragten besuchte heilige Orte, um Geister oder Götter zu verehren. Jeder vierte Russe (25 %) trägt Schmuck, Amulette, Zeichen, Symbole, die mit Göttern, Geistern oder der Verehrung von Naturkräften verbunden sind. Und 14 % wandten sich an Heiler und Priester mit der Bitte, ihr Schicksal zu korrigieren oder ihnen zu helfen, in einem Geschäft erfolgreich zu sein.

Die Umfrage zeigt, dass die Einwohner Russlands in den derzeitigen turbulenten Zeiten zusätzlichen Schutz benötigen.

Zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) glauben fest an höhere Mächte oder Heilige, die Menschen in Gefahr, auf der Straße oder im Kampf beschützen, während mehr als die Hälfte (57 Prozent) an Geister und Gottheiten glaubt, die das Militär beschützen.

Jeder zweite Russe (50 %) glaubt an einen Hausgeist - einen mythologischen Schutzgeist, der das Haus und seine Bewohner beschützt.

Jeder dritte Russe (34 %) glaubt, dass es einen Waldlöwen gibt - den Herrn des Waldes in der Mythologie der Ostslawen.

Und jeder fünfte Befragte (22 %) glaubt an Meerjungfrauen und Nymphen, die, aus Märchen bekannt, Flüsse, Seen und Meere beschützen.

Domovoi, mythologischer Meister und Schutzpatron des Hauses "Домовой". Картина И. Я. Билибина/commons.wikimedia.org

"Je weniger Kontrolle über das Leben, desto stärker der Glaube an übernatürliche Kräfte."

"Der Aberglaube ist in allen Kulturen als universeller Mechanismus der Psyche verankert: Er reduziert den Stress, der durch die Ungewissheit entsteht - die Hauptquelle der Angst", erklärt Maria Grigorieva, eine führende Expertin der Abteilung für politische Forschung des Analytischen Zentrums des VTsIOM.

"Die Menschen verlassen sich auf einen externen Kontrollmechanismus, schreiben Ereignisse übernatürlichen Kräften zu und erlangen so die Illusion von Vorhersehbarkeit. Je weniger Kontrolle über das Leben, desto stärker ist dieser Glaube."

Die Expertin stellt fest, dass die heutigen geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in Russland und der Welt die Angst verstärken und einen Anstieg des Mystizismus hervorrufen - die Menschen wenden sich häufiger an Zauberer, Wahrsager, Horoskope, legen Tarotkarten, glauben an Geister, Kobolde und Meerjungfrauen.

"Unter solchen Bedingungen, vor allem vor dem Hintergrund militärischer Bedrohungen, wird der Glaube (egal an welche Götter) zu einem Instrument der psychologischen Verteidigung, und bei den Russen sind Heilige, die Menschen und Häuser beschützen, besonders beliebt."

Der Glaube der Russen an übernatürliche Kräfte nimmt vor dem Hintergrund der sinkenden Bewertungen der politischen Führung des Landes zu. Laut der Umfrage sind nur noch 70,1 Prozent der Befragten mit der Leistung von Wladimir Putin als Präsident der Russischen Föderation einverstanden, während es vor zwei Monaten noch 75,2 Prozent waren. Das Vertrauen in Putin sank in diesem Zeitraum von 79,3 % auf 75 %.