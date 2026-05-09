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Russlands Präsident Wladimir Putin verfolgt das Geschehen mit anderen Staats- und Regierungschefs, darunter Belarus-Präsident Aljaksandr Lukaschenka.
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Video. Video: Putin leitet Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau

Zuletzt aktualisiert:

Kurz nach zehn Uhr Moskauer Zeit setzte sich die Parade in Bewegung: Eine Formation von Soldaten mit der russischen Flagge marschierte auf den Platz.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Samstag in Moskau eine Militärparade geleitet, die an die Niederlage von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert.

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In der russischen Hauptstadt galten strenge Sicherheitsvorkehrungen, denn Putin sollte auf dem Roten Platz eine Rede halten. Eine von den USA vermittelte dreitägige Waffenruhe nahm unterdessen die Sorge vor möglichen ukrainischen Versuchen, die Feierlichkeiten zu stören.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP gratulierte Russlands Verteidigungsminister Andrei Beloussow Soldaten, darunter auch Angehörigen der nordkoreanischen Armee.

In diesem Jahr findet die Parade zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten ohne Panzer, Raketen und andere schwere Waffen statt. Nur der traditionelle Überflug von Kampfflugzeugen bleibt Teil des Programms.

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, die Behörden hätten „zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen“ ergriffen.

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