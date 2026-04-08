Innerhalb weniger Stunden vollzog US-Präsident Donald Trump am Dienstag eine 180-Grad-Wende: von der Drohung, die iranische Zivilisation zu vernichten zu einem Waffenstillstand mit Iran und einer potenziell glänzende Zukunft für den Nahen Osten, wo "das große Geld gemacht werden wird".

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Das Abkommen sieht vor, dass die Straße von Hormus wieder geöffnet wird - vermutlich unter iranischer Kontrolle, was vor dem Krieg nicht der Fall war, da die Meerenge als internationale Wasserstraße galt. Im Gegenzug wird eine zweiwöchige Bombardierungspause eingelegt, während der Washington und Teheran ein umfassenderes Abkommen zur Beendigung des Krieges aushandeln sollten.

Auch wenn viele Details nicht sofort klar waren, rettet Trumps Kehrtwende gegenüber Teheran den Iran vor weiterem Tod und Zerstörung - vorerst.

Und sie könnte Trump vor weiterer Kritik und erodierender Unterstützung im eigenen Land bewahren.

"Beide Seiten suchten einen Ausweg"

"Nach wochenlangen Spekulationen und Unsicherheiten suchten beide Seiten aus unterschiedlichen Gründen nach einem Ausweg", sagt Ian Lesser, Experte für US-Außen- und Sicherheitspolitik beim German Marshall Fund.

"Und für Trump wird der Krieg zu einer politischen Belastung, die er hinter sich lassen will."

Diese politische Belastung ist in den vergangenen Tagen innenpolitisch immer deutlicher spürbar geworden. Die jüngsten Umfragen und die starken Ergebnisse der Demokraten bei den Zwischenwahlen deuten auf eine klare Bewegung gegen den Krieg hin.

Trumps Drohung, die den Eindruck vermittelte, er könne sogar kulturelle oder religiöse Stätten ins Visier nehmen und unschuldige Menschen wahllos töten, hat die US-amerikanische Öffentlichkeit schockiert.

Eine derartige öffentliche Äußerung, wie sie noch nie zuvor von einem US-Präsidenten zu hören war, rief quer durch das politische Spektrum Verurteilungen hervor und löste eine offene Debatte über die Moral des Präsidenten aus.

"Die Drohung des Präsidenten, dass 'eine ganze Zivilisation heute Nacht sterben wird', kann nicht als Versuch entschuldigt werden, ein Druckmittel in den Verhandlungen mit dem Iran zu erlangen", sagte die republikanische Senatorin Lisa Murkowski in einer Erklärung.

Die republikanische Senatorin Lisa Murkowski im Kapitol in Washington, 26. März 2026. (AP Photo/J. Scott Applewhite) AP Photo

"Diese Art von Rhetorik ist ein Affront gegen die Ideale, die unsere Nation seit fast 250 Jahren auf der ganzen Welt zu verteidigen und zu fördern versucht. Sie untergräbt unsere langjährige Rolle als globaler Leuchtturm der Freiheit und gefährdet die Amerikaner sowohl im Ausland als auch zu Hause."

Der konservative Wirtschaftswissenschaftler Oren Cass äußerte eine ähnliche Kritik: "Wir sollten keine Angriffe starten, die das Leben von Millionen von Menschen zerstören und unsere Nation in einen totalen Krieg führen, ohne dass es dafür eine unbestreitbare Rechtfertigung gibt", schrieb er auf X.

"Wir leben nicht in einem Quantengedankenexperiment, in dem (Trump) gleichzeitig seriös und nicht seriös ist."

Robert P. George, ein konservativer Rechtsprofessor an der Princeton University, war über Trumps jüngste Drohung so empört, dass er sagte, Militäroffiziere sollten sich weigern, Befehle zu befolgen, "die Verbrechen gegen Zivilisten begehen".

Sogar der Papst erteilte Trump eine scharfe Rüge und nannte die Drohung, die iranische Zivilisation zu zerstören, "wirklich inakzeptabel".

Auf den ersten Blick scheint Trumps Abkommen mit dem Iran eine Krise zu lösen, die der Präsident selbst verursacht hat, wie Kritiker am Mittwoch anmerkten.

Der unter indischer Flagge fahrende Flüssiggastanker Jag Vasant wird im Hafen von Mumbai gesehen, nachdem er die Straße von Hormuz passiert hat. (AP Photo/Rafiq Maqbool) AP Photo

Was hat der Krieg "gebracht"?

"Trump hat eine Vereinbarung getroffen, um eine Meerenge wieder zu öffnen, die vor dem sinnlosen Krieg, den er begonnen hat, offen war", sagte Ben Rhodes, der als stellvertretender nationaler Sicherheitsberater von Barack Obama tätig war.

Es überlässt Teheran die Kontrolle über die Meerenge, "um möglicherweise Gebühren und Sanktionserleichterungen zu erhalten", schrieb er auf X.

"Eine zutiefst beschämende Episode in der amerikanischen Geschichte, egal was als nächstes passiert".

Das Weiße Haus stellte Trumps Schritt in der elften Stunde als einen Durchbruch für ein endgültiges Friedensabkommen mit Iran dar.

"Der Erfolg unseres Militärs hat ein maximales Druckmittel geschaffen, das es Präsident Trump und seinem Team ermöglicht hat, harte Verhandlungen zu führen, die nun den Weg für eine diplomatische Lösung und einen langfristigen Frieden geebnet haben", sagte Pressesprecherin Karoline Leavitt.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, spricht mit Reportern im Weißen Haus, 30. März 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) AP Photo

Aber abgesehen davon, dass er einmal mehr die militärische Überlegenheit Amerikas unter Beweis stellt, hat Trumps Krieg, den er und Israel entfesselt haben, nach fast fünf Wochen Luftangriffen keine nennenswerten positiven Ergebnisse gebracht. Ganz im Gegenteil.

"Was ist mit der nuklearen Bedrohung? Besteht sie noch? Und ist der Iran immer noch eine Bedrohung für seine Nachbarn? Wird das Abkommen diese Fragen klären?", fragte Ian Lesser.

Bis zum 8. April 2026 wurden 13 amerikanische Militärangehörige sowie Dutzende Zivilisten in Israel, mehr als 1.500 Menschen im Libanon und Tausende im Iran getötet.

Darüber hinaus hat der iranische Feldzug dazu geführt, dass Amerikas Waffenvorräte erschöpft sind, seine traditionellen Verbündeten in Europa und Asien verprellt und seine regionalen Partner verängstigt sind.

Und das Ganze hat seinen Preis. Nach einer Analyse der konservativen Denkfabrik American Enterprise Institute (AEI) kostet der Krieg die Vereinigten Staaten bisher täglich Hunderte von Millionen Dollar, zwischen 22 und 33 Milliarden Dollar in den fünf Wochen seit Trumps Angriffsbefehl.

Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und eine B-52H Stratofortress der US Air Force führen gemeinsame Übungen im Arabischen Meer durch. (US Navy via AP). AP Photo

Etwa ein Zehntel davon ist der Preis der bei den Kämpfen zerstörten militärischen Ausrüstung, heißt es in der Analyse.

Hinzu kommen die wirtschaftlichen Auswirkungen, die den Krieg in den USA noch unpopulärer machen.

Am Mittwoch führte die Nachricht vom Waffenstillstand zu einem kollektiven Aufatmen an den Finanzmärkten.

Die Ölpreise fielen deutlich unter die kritische 100-Dollar-Marke und ebneten damit den Weg für eine mögliche Entspannung bei den politisch sensiblen Benzinpreisen.

Die Aktienmärkte legten kräftig zu, zunächst in Asien und Europa, bevor sie ihre Gewinne auf die Wall Street ausweiteten.

Die Marktteilnehmer betrachten die Waffenruhe vorerst eher als eine Gnadenfrist denn als eine Lösung.

"Die Stimmung ist nach wie vor eher von vorsichtigem Optimismus als von offenem Jubel geprägt", sagte Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade in New York.

"Der Waffenstillstand dauert nur zwei Wochen, und die Märkte werden genau beobachten, ob sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wie versprochen normalisiert und ob die brüchige Waffenruhe den Weg für ein dauerhafteres Friedensabkommen ebnen kann."

Es ist schwer vorstellbar, dass Trump, der sehr empfindlich auf Marktbewegungen reagiert, die Bombardierung in zwei Wochen wieder starten würde, sollten er und der Iran keine Einigung erzielen.

"Aber dann ist alles möglich, alles kann schief gehen und Trump kann die Bombardierung in zwei Tagen wieder aufnehmen", so Lesser.

"Ob öffentlicher Druck oder nicht, er misst den Erfolg an sich selbst. Die Sache ist noch nicht vorbei."