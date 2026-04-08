Waffenruhe USA–Iran: Merz telefoniert mit Trump

Die Vereinigten Staaten und der Iran haben sich am Dienstagabend auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt – nur etwa eine Stunde bevor die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist für eine Kapitulation des Irans ablaufen sollte.

WERBUNG WERBUNG

Trump machte einen Rückzieher von seinen apokalyptischen Drohungen, dass eine "ganze Zivilisation sterben wird", wenn Teheran keine Einigung erzielt. Er verzichtete auf Angriffe auf iranische Brücken und Kraftwerke – ein mögliches Kriegsverbrechen gegen Anlagen, die hauptsächlich zivil genutzt werden.

"Unter der Voraussetzung, dass die Islamische Republik Iran der VOLLSTÄNDIGEN, SOFORTIGEN und SICHEREN ÖFFNUNG der Straße von Hormus zustimmt, stimme ich zu, die Bombardierung und Angriffe auf den Iran für einen Zeitraum von zwei Wochen auszusetzen", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran erklärte, er habe die Waffenruhe akzeptiert und werde ab Freitag in Islamabad mit den Vereinigten Staaten verhandeln.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sagte, die Durchfahrt durch die Straße von Hormus werde unter iranischer Militärführung erlaubt sein. Es war nicht klar, ob das bedeutet, dass der Iran seine Kontrolle über die Wasserstraße vollständig aufgeben würde.

Weder der Iran noch die Vereinigten Staaten haben bekannt gegeben, wann die Waffenruhe beginnen würde. Am frühen Mittwoch fanden in Israel, im Iran und in der gesamten Golfregion weiterhin Angriffe statt.

Iranische Pro-Regierungs-Demonstranten verbrennen die Flaggen der USA und Israels während einer Versammlung nach der Ankündigung eines zweiwöchigen Waffenstillstands, Teheran, Iran, Mittwoch, 8. April 2026. AP Photo/Vahid Salemi

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu erklärte, es habe der Waffenruhe zugestimmt, fügte aber hinzu, dass sie "den Libanon nicht einschließt". Nach Angaben des pakistanischen Premierministers, der bei den Gesprächen vermittelt hat, sieht der Waffenstillstand vor, dass Israel und die Hisbollah ihre Kämpfe im Libanon einstellen.

Bundekanzler Friedrich Merz erklärte am Morgen, dass die Bundesregierung die zweiwöchige Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien begrüße. "Ziel muss nun sein, in den nächsten Tagen ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln. Dies wird sich nur auf diplomatischem Weg erreichen lassen", so Merz in einer öffentlichen Mitteilung.

Deshalb stehe Deutschland derzeit in engem Austausch mit den USA und weiteren Partnern. Man wolle dazu beitragen, die Straße von Hormus angemessen zu sichern. Auch die Bedeutung des Schutzes der iranischen Zivilbevölkerung wurde erwähnt.

Nach Angaben der BILD hatte der Kanzler zudem am Nachmittag mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Merz habe sich nach der aktuellen Lage der diplomatischen Bemühungen erkundigt, wie das Medium aus Regierungskreisen erfuhr. Die mögliche Rolle Deutschlands bei der Sicherung der Straße von Hormus soll hingegen kein Thema gewesen sein.

Iran und Oman wollen Gebühren in der Straße von Hormus erheben

In der in Farsi veröffentlichten Version seines 10-Punkte-Waffenstillstandsplans hat der Iran den Satz "Akzeptanz der Anreicherung" für sein Atomprogramm aufgenommen, aber aus unklaren Gründen fehlte dieser Satz in den englischen Versionen, die iranische Diplomaten an Journalisten weitergaben.

Trump hatte zunächst gesagt, der Iran habe einen "praktikablen" 10-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges vorgeschlagen, den er später jedoch als betrügerisch bezeichnete, ohne näher darauf einzugehen. Trump hat gesagt, dass die vollständige Beendigung des iranischen Atomprogramms ein zentraler Punkt des Krieges sei.

Der Plan sieht vor, dass sowohl der Iran als auch der Oman Gebühren für die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus erheben, so ein regionaler Beamter. Er wollte anonym bleiben und war direkt an den Verhandlungen beteiligt. Der Beamte sagte, der Iran werde das eingenommene Geld für den Wiederaufbau verwenden.

Neben der Kontrolle über die Meerenge fordert der Iran für die Beendigung des Krieges auch den Abzug der US-Kampftruppen aus der Region, die Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe seiner eingefrorenen Vermögenswerte.

Die Ölpreise fielen nach der Ankündigung des Waffenstillstands um mehr als 17 %. Die Kosten an der Zapfsäule waren seit dem Krieg für den amerikanischen Normalbürger stark angestiegen, was Trump politisch stark unter Druck setzte. Auch die Aktienkurse stiegen im frühen Handel am Mittwoch in Asien stark an.

Die USA und Israel haben den Iran mit Angriffen auf seine militärischen Kapazitäten, seine Führung und sein Atomprogramm traktiert. Der Iran hat darauf mit einer Reihe von Angriffen auf Israel und seine arabischen Nachbarn am Golf geantwortet. Die Folge ist ein regionales Chaos sowie ein großer wirtschaftlicher und politischer Schock.

Aktivisten protestieren in der Nähe des Weißen Hauses in Washington, Dienstagabend, 7. April 2026. AP Photo/Jose Luis Magana

Chaos inmitten von Diplomatie

Vor der von Trump gesetzten Frist wurden zwei Brücken und ein Bahnhof getroffen, und die USA griffen militärische Infrastruktur auf der Insel Kharg an, einem wichtigen Zentrum der iranischen Ölproduktion.

Selbst als die Waffenruhe verkündet wurde, wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Israel, Saudi-Arabien, Bahrain und Kuwait am frühen Mittwoch weiterhin Raketenalarm ausgelöst, was auf das Chaos im Zusammenhang mit den diplomatischen Schritten hinweist. Eine Gasaufbereitungsanlage in Abu Dhabi stand nach Angaben der Behörden nach iranischem Beschuss in Flammen.

Israel setzte seine Angriffe auf den Iran fort, sagte ein israelischer Militärbeamter, der aufgrund der militärischen Vorschriften anonym bleiben wollte. Auch der Iran setzte seinen Beschuss auf Israel fort.

Das US-Militär hat alle offensiven Operationen gegen den Iran eingestellt, setzt aber die defensiven Aktionen fort, sagte ein Beamter, der ebenfalls anonym bleiben wollte.

Eine iranische Streumunitionsrakete explodiert am Mittwoch, 8. April 2026, am Himmel über Nordisrael. AP Photo/Ariel Schalit

Seit Beginn des Krieges sind im Iran mehr als 1.900 Menschen getötet worden, aber die Regierung hat die Zahl seit Tagen nicht mehr aktualisiert.

Im Libanon, wo Israel gegen die vom Iran unterstützten Hisbollah-Kämpfer kämpft, wurden mehr als 1.500 Menschen getötet und mehr als 1 Million Menschen vertrieben. Elf israelische Soldaten sind dort ums Leben gekommen.

In den arabischen Golfstaaten und im besetzten Westjordanland sind mehr als zwei Dutzend Menschen ums Leben gekommen, während in Israel 23 Tote gemeldet wurden und 13 US-Soldaten getötet wurden.