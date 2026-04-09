Das britische und das norwegische Militär haben gemeinsam eine Operation geleitet, um russische U-Boote abzuschrecken, die im Nordatlantik "bösartiger Aktivitäten" verdächtigt werden. Das sagte der britische Verteidigungsminister am Donnerstag.

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John Healey erklärte, dass eine Fregatte, Flugzeuge und Hunderte Mitarbeiter ein russisches Angriffs-U-Boot und zwei Spionage-U-Boote in der Nähe der Unterwasser-Infrastruktur nördlich des Vereinigten Königreichs überwacht hätten.

Nach der mehr als einen Monat dauernden Operation seien die russischen Schiffe schließlich abgezogen.

Russlands Aktivitäten an Ostseekabeln überwacht

Healeys Botschaft an Russland laute: "Wir sehen Ihre Aktivitäten in Bezug auf unsere Kabel und Pipelines, und Sie sollten wissen, dass jeder Versuch, diese zu beschädigen, nicht toleriert wird und ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen wird".

Britische Beamte haben versucht, Russland im internationalen Rampenlicht zu halten, auch wenn sich die Aufmerksamkeit der Welt auf den Konflikt im Nahen Osten richtet.

Sie verwiesen zudem auf Überschneidungen zwischen den Konflikten im Nahen Osten und dem Krieg in der Ukraine. Dabei wurde auch die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran hervorgehoben. Moskau soll Teheran unter anderem mit Drohnentechnologie und Bauteilen unterstützt haben.

Umgekehrt liefert der Iran Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs sogenannte Shahed-Drohnen, die dort gegen ukrainische Ziele eingesetzt werden. Russland produziert diese inzwischen teilweise selbst weiter – unter der Bezeichnung "Geran".

Der britische Verteidigungsminister John Healey gibt in der Downing Street 9 in Westminster eine Erklärung zu den jüngsten operativen Aktivitäten des Vereinigten Königreichs ab, 9. April 2026 AP Photo

Der britische Verteidigungsminister John Healey hat davor gewarnt, sich durch die Eskalation im Nahen Osten vom Krieg in der Ukraine ablenken zu lassen. „Wladimir Putin möchte, dass wir uns vom Nahen Osten ablenken lassen“, sagte Healey auf einer Pressekonferenz. Russland bleibe jedoch die größte Bedrohung für das Vereinigte Königreich und seine Verbündeten. „Wir werden unsere Augen nicht von Putin abwenden.“

Britische Regierung verhärtet Kurs bei der Schattenflotte

Ende März erklärte die britische Regierung, ihr Militär sei bereit, Schiffe zu beschlagnahmen, die im Verdacht stehen, Teil von Russlands sogenannter „Schattenflotte“ zu sein. Diese soll Öl transportieren und damit westliche Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine umgehen.

Bislang hatte Großbritannien vor allem Frankreich und die USA bei der Überwachung entsprechender Schiffe unterstützt. Künftig könnten britische Kräfte auch selbst eingreifen. „Wir sind bereit, Maßnahmen gegen diese Schiffe zu ergreifen“, sagte Healey.

Nach Berichten verfügt Russland über eine Flotte älterer Öltanker mit oft undurchsichtigen Eigentumsverhältnissen, die genutzt werden, um Sanktionen der Europäische Union, der USA und der G7 zu umgehen. Diese waren nach der russischen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 verhängt worden.

Neues Marinebündnis

Großbritannien und Norwegen kündigten im Dezember nach Gesprächen zwischen Premierminister Keir Starmer und seinem norwegischen Amtskollegen Jonas Gahr Støre gemeinsame Seepatrouillen an. Ziel ist es, Unterseekabel vor möglichen Angriffen Russlands zu schützen.

Die britische Regierung erklärte, eine gemeinsame Flotte von mindestens 13 Kriegsschiffen solle "russische U-Boote aufspüren und kritische Infrastruktur im Nordatlantik sicher".

Der norwegische Verteidigungsminister Tore O. Sandvik, der das Abkommen gemeinsam mit seinem britischen Kollegen John Healey unterzeichnete, sagte, die Kooperation ermögliche es beiden Ländern, "sich gemeinsam zu verteidigen".

Ein estnisches Marineschiff segelt in der Ostsee, 9. Januar 2025 AP Photo

Die Vereinbarung folgt auf eine im August getroffene Vereinbarung über den Kauf von mindestens fünf Fregatten aus britischer Produktion durch Norwegen im Wert von 10 Milliarden Pfund (11 Milliarden Euro).

Diese norwegischen Schiffe und acht britische Schiffe werden gemeinsam in den Meeren entlang der Nordflanke der NATO operieren.

Nach britischen Angaben hat die russische Marineaktivität in britischen Gewässern in den letzten zwei Jahren um 30 % zugenommen.

Der ranghöchste NATO-Experte für Cyber- und hybride Bedrohungen erklärte Ende vergangenen Jahres, dass anhaltende Angriffe auf Unterseekabel in ganz Europa "die aktivste Bedrohung" für die westliche Infrastruktur darstellen.

Der amtierende stellvertretende Generalsekretär für Innovation, hybride und Cyber-Bedrohungen, James Appathurai, erklärte, die jüngsten Angriffe auf Kommunikationskabel, die das Bündnis Russland zuschreibt, seien Teil einer erheblichen Zunahme von Cyber-, hybriden und anderen Störungen in Europa.

Ein französischer Soldat seilt sich von einem Hubschrauber zum Tanker Deyna im Mittelmeer ab, der im Verdacht steht, zu Russlands Schattenflotte zu gehören, 20. März 2026 AP Photo

Anfang November wurden in der Ostsee zwei Kabel zwischen Schweden und Litauen und ein weiteres zwischen Deutschland und Finnland durchtrennt, was die Mitgliedstaaten und die NATO sofort in Alarmbereitschaft versetzte, da sie Sabotage befürchteten.

"Die Russen führen ein Programm durch, das sie schon seit Jahrzehnten haben. Es nennt sich das russische Unterwasserforschungsprogramm, was ein Euphemismus für eine paramilitärische Struktur ist, die sehr gut finanziert ist und alle unsere Kabel und Energiepipelines kartiert", sagte Appathurai zu Euronews.

"Sie hat sogenannte Forschungsschiffe. Sie haben kleine U-Boote darunter. Sie haben unbemannte, ferngesteuerte Fahrzeuge, sie haben Taucher und Sprengstoff."