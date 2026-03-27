Paul McCartney kündigt 18. Soloalbum an: The Boys of Dungeon Lane

Musikikone Paul McCartney hat die Details zu seinem neuen Album „The Boys Of Dungeon Lane“ bekanntgegeben. Es ist seine erste Veröffentlichung seit dem gefeierten „McCartney III“ aus dem Jahr 2020.

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McCartney beschreibt die Platte als bisher persönlichstes Album. „The Boys Of Dungeon Lane“ spielt auf die Strecke von Liverpool zur Küste bei Speke an, in deren Umgebung er aufgewachsen ist.

Albumcover von „The Boys Of Dungeon Lane“ Press

Auf dem Album zeigt sich der Ex-Beatle offen, verletzlich und sehr nachdenklich. Er schreibt ungewohnt freimütig über seine Kindheit im Liverpool der Nachkriegszeit, über die Stärke seiner Eltern und über frühe Abenteuer mit George Harrison und John Lennon – lange bevor die Welt von der Beatlemania erfuhr.

Die Platte verspricht eine außergewöhnliche Offenheit. Sie soll „die Geschichte vor DER Geschichte“ erzählen.

McCartney, dreiundachtzig Jahre alt, hat bereits die nostalgische Lead-Single „Days We Left Behind“ veröffentlicht. Das Album erscheint am Freitag, 29. Mai.

Über die Single sagte McCartney: „Für mich ist das sehr stark ein Erinnerungslied. Der Albumtitel ‚The Boys Of Dungeon Lane‘ stammt aus einem Vers dieses Songs. Ich dachte genau darüber nach, über die Tage, die ich hinter mir gelassen habe. Und ich frage mich oft, ob ich nur noch über die Vergangenheit schreibe – aber dann denke ich: Worüber sonst sollte man schreiben?“

Die neue Single gibt es hier zu hören:

Die Tracklist von „The Boys Of Dungeon Lane“:

„As You Lie There“ „Lost Horizon“ „Days We Left Behind“ „Ripples in a Pond“ „Mountain Top“ „Down South“ „We Two“ „Come Inside“ „Never Know“ „Home to Us“ „Life Can Be Hard“ „First Star of the Night“ „Salesman Saint“ „Momma Gets By“

Parallel dazu laufen weiter die Dreharbeiten an Sam Mendes’ vierteiligen Beatles-Biopics, The Beatles: A Four-Film Cinematic Event. Paul Mescal übernimmt darin die Rolle von Paul McCartney. Joseph Quinn spielt George Harrison, Harris Dickinson John Lennon und Barry Keoghan Ringo Starr.

Die Biopics sollen 2028 in die Kinos kommen.

„The Boys Of Dungeon Lane“ erscheint am Freitag, 29. Mai 2026.