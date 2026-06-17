Video. Ein Toter, 7 Verletzte: Russischer Drohnenangriff auf Haus in Saporischschja

Die Einsatzkräfte kämpften mehrere Stunden, bis sie den Brand unter Kontrolle brachten. Dichte Rauchwolken stiegen über dem Viertel auf. Durch den Angriff wurden Teile des Dachs und der oberen Stockwerke zerstört. Feuerwehr, Polizei und Rettungsteams unterstützten die Bewohnerinnen und Bewohner und sicherten das Gebiet.
Videoaufnahmen vom Einsatzort zeigen, wie Rettungskräfte ihre Arbeit immer wieder unterbrechen mussten, als Luftalarm ertönte. Nach Angaben der Behörden stoppten die Sirenen die Rettungsarbeiten mehrfach und zwangen Zivilisten und Einsatzkräfte, sich immer wieder in Sicherheit zu bringen.
Trotz der größeren militärischen Ressourcen Moskaus hat der umfassende Einsatz von Drohnen in vielen Abschnitten der Front zu einer langwierigen Pattsituation geführt. Das bremst das Tempo territorialer Gewinne auf beiden Seiten.