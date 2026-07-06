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Feuerwehrleute und Helfer stehen als Silhouetten vor einem Waldbrand am Stadtrand von Thessaloniki im Norden Griechenlands am Samstag, 4. Juli 2026.
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Video. Waldbrand in Ostspanien: Hunderte fliehen

Zuletzt aktualisiert:

Waldbrand in Castellón: Feuer zwingen fünfhundert Menschen zur Flucht, Einsatzkräfte und Löschflugzeuge kämpfen in der Region Valencia gegen die Flammen.

Ein Waldbrand bei Castellón in der Region Valencia hat rund 500 Menschen zur Flucht gezwungen. Feuerwehrleute kämpfen dort gegen Flammen in schwierigem Gelände.

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Das Video zeigt Löschflugzeuge, die Wasser über brennende Hügel abwerfen. Am Boden versuchen Einsatzkräfte, den Brand in der Nähe von Straßen, Fahrzeugen und Wohngebieten einzudämmen. Dichte Rauchwolken stehen über der Landschaft, die Teams wechseln zwischen Glutnestern und bereits verkohlten Flächen.

Der Brand brach am Sonntagnachmittag bei Soneja aus und löste einen großen Rettungseinsatz aus.

Nach Angaben der Behörden lodern ähnliche Brände derzeit in mehreren Teilen Südeuropas, darunter in Portugal und Griechenland. Feuerwehren sind dort weiterhin im Einsatz, um zahlreiche neue Brandherde zu bekämpfen.

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