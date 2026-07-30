Video. Drohnenvideo zeigt schweren Waldbrand in Castellón im Osten Spaniens

Drohnenaufnahmen zeigen großflächige Waldbrände in der Provinz Castellón. Weitere Szenen zeigen Beamte der Guardia Civil, die älteren Bewohnern eines Pflegeheims in Zamora bei der Evakuierung helfen, während die Flammen auf nahe gelegene Ortschaften vorrücken.
Spanien kämpft derzeit mit mehreren großen Waldbränden. Die Behörden haben rund 10.000 Menschen aufgefordert, die Provinz Castellón zu verlassen, wo der Brand außer Kontrolle geraten ist.
Die Einsatzkräfte konzentrieren sich darauf, Häuser zu schützen und die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Die sich schnell ausbreitenden Flammen machen einen direkten Löschangriff zu gefährlich.
Nach Angaben der Behörden zwingt die Wucht des bisher größten verzeichneten Waldbrandes in Spanien die Einsatzkräfte, ihre Taktik anzupassen. Sie stellen Evakuierungen und den Schutz von Häusern in den Vordergrund, während Flugzeuge und Hubschrauber die Arbeiten aus der Luft unterstützen.