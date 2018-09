Belgien: "Migrantenkinder in Haft - das muss aufhören"

Mit Protesten haben Belgier auf eine Entscheidung der belgischen Behörden reagiert, Migrantenfamilien, die in ein anderes Land weiterwollen, einschließlich Kinder, in geschlossenen Haftzentren unterzubringen.

Künftig sollen auch Asylbewerber während ihres Verfahrens und illegal Eingewanderte dort festgehalten werden – was bedeutet, dass sich die Anzahl der Plätze in den abgeschlossenen Zentren verdoppelt müsste - etwa in Steenokkerzeel bei Brüssel.

.