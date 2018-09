Filmfestival in Almaty setzt auf Koproduktionen

Stars und viel Glamour beim neuen Filmfestival im kasachischen Almaty: Mit einem internationalen Wettbewerbsprogramm liegt der Fokus auf Filmen, die von verschiedenen Ländern koproduziert werden. Außerdem will man die Stadt und die Region als Drehort für kasachische und ausländische Filmemacher fördern. Bereits während des Zweiten Weltkriegs war Almaty ein Zentrum für die Filmindustrie. In der Stadt, die damals Alma-Ata hieß, wurden viele sowjetische Filme gedreht. Heute schaffen es viele kasachische Fime auf internationale Filmfestivals und gewinnen Preise.

Der Eröffnungsfilm "Ayka" (My little one) erzählt die Geschichte einer illegalen Kirgisin in Moskau, die ihr neugeborenes Kind im Krankenhaus zurücklässt. Der Streifen von dem in Kasachstan geborenen russischen Filmemacher Sergey Dvortsevoy lief im Wettbewerb des diesjährigen Filmfestivals von Cannes. Die kasachische Haupdarstellerin Samal Yeslyamova gewann dort die Auszeichnung als Beste Schauspielerin

"Mein Film passt wunderbar zu diesem Festival, denn er ist eine Koproduktion mit vielen Ländern wie Deutschland, Polen, China, Russland, Kasachstan. Ich möchte auch die Idee des Festivals unterstützen, Filmemacher anzuziehen und die hiesige Filmindustrie zu fördern", sagt Sergey Dvortsevoy.